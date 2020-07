"Becali si-a definitivat opera, FCSB este o echipa oarecare!" Mihai Mironica dupa FCSB 1-1 FC Botosani: "FCSB si Dinamo au ajuns niste glume ale istoriei, niste epigoni jalnici!"

Mereu o placere sa vezi un meci intre doua echipe atat de deschise catre joc asa cum sunt FCSB si FC Botosani.

La jocul cursiv, spectaculos, imaginativ a contribuit cel mai bun gazon din cei 9 ani de existenta a Arenei Nationale, dar si disparitia rapida din cele doua linii de mijloc a mijlocasilor defensivi. De la FCSB, a lui Ovidiu Popescu, retras in locul lui Cristea, de la FC Botosani a lui Papa, retras din joc de arbitrul Avram.

Pentru ca FCSB nu mai sperie pe nimeni, nu mai bate pe nimeni, ca deja nu mai conteaza victoria cu cea mai slaba echipa din Liga 1, Dinamo, in Cupa, a fost nevoie de intrarea in scena a lui Avram, in sanul careia s-a refugiat echipa lui Becali, ca doar n-o fi echipa lui Vintila. Avram a scos faimosul lui fluier rosu-albastru si a inventat un al doilea galben pentru Papa ca altfel nu prea mai era rost de niciun fel de papa in aceasta partida pentru concitadina arbitrului. Coman merita premiul pentru tavaleala ridicola a anului in acea faza si pare ca Hagi are la academia lui ore speciale de actorie hoteasca la ce trisori de top sunt Tanase si Coman.

Faptul ca Adrian Petre nu a marcat e deja la fel de banal ca si cu faptul ca pe 4 iulie e foarte cald. Dar ne-a spus Coman dupa meci ca, din sezonul viitor, Petre va juca bine. Deci iei un atacant cu o investitie mare in iarna, ii dai cel mai mare salariu din echipa, 17.000 de euro net pe luna, da’ vezi ca atunci cand o sa vina toamna de dupa acea iarna, de dupa primavara si de dupa vara va incepe el sa joace. Si uite asa se acumuleaza tepele si intelegi cum se strang 5 ani de buza umflata pentru Becali.

Becali care zici ca are o echipa de nepoti, ca multi dintre acesti baieti ii joaca in echipa pe criterii din aceastea, de rudenie. Vlad si-a aratat din nou limitele la golul Botosaniului, la un sut frumos, nimic de zic, dar trimis de pe la Voluntari, de prin Pipera patronului. Vlad e clar un portar cu care nu te poti duce pe fronturi mari, castigarea titlului, intrarea in grupele unei competitii europene. Vlad nu este un portar care sa-ti castige un meci.

Ma uit la Bogdan Vintila care trebuie sa mormaie ceva dupa toate aceste partide in care echipa lui nu bate pe nimeni, indiferent ca este vorba de Botosaniul furat de arbitru, Astra furata de propriul patron, Gaz Metanul furat de realitatile capitaliste, de CFR-ul furat de peisaj la cel mai prost meci al sau din era Petrescu. Vintila imi aduce aminte de cand transmiteam noi Steaua prin cupele europene si, la un moment dat, cand a avut o serie foarte slaba de rezultate, noi totusi trebuia sa scriem niste promouri prin care sa atragem lumea la urmatoarea partida. Diferenta e, insa, Bogdane, ca noi nu eram responsabili de rezultate, doar trebuia sa impachetam o realitate dura.

Realitatea e ca FCSB si Dinamo nu mai bat pe nimeni in ligile lor, au ajuns niste glume ale istoriei, niste epigoni jalnici. La finalul sezonului, s-ar putea inventa inca un trofeu pentru care sa se bata intre ele, cel al lingurii de lemn.