"Avem strategia pentru sezonul viitor pregatita, dar nu pot sa va spun ce jucatori vin!" Vintila e gata sa ramana la FCSB! Ce a spus de meciul cu Botosani

Vintila si-a felicitat jucatorii pentru evolutia din meciul cu Botosani. In ciuda zvonurilor care anunta ca Becali vrea sa-l concedieze, Vintila spune ca e gata sa continue pe banca FCSB si in sezonul urmator.

Vintila crede ca jocul a fost influentat decisiv de eliminarea lui Cristea, venita dupa un sfert de ora.

"Azi am avut un joc special, am ramas in 10 din primele minute, apoi a fost risipa foarte mare de efort, pe spatii mari. A fost un joc pe contre, am avut ocaziile mai mari, puteam sa mai marcam. Pana la urma, asta-i fotbalul, trebuie sa ne pregatim de urmatorul joc. Miercuri avem returul cu Dinamo, trebuie sa invatam ce avem de invatat din acest meci. E ceva special sa joci in 10 din primele 15 minute. Trebuie sa fim mai pragmatici, asta trebuie sa invatam. Si sa facem un sacrificiu peste medie, ca asa e cand joci in 10. Nu cred ca duc lipsa de numar 9, il am pe Adi Petre, care e un atacant foarte bun.

Creeaza spatii, pune presiune pe fundasii adversi, avem un numar 9 foarte bun. Trebuie sa avem rabdare si incredere. Dupa acest joc, cred ca baietii vor intelege ce au de facut pe viitor. In asemenea momente, trebuie sa lasi capul in pamant si orgoliul la o parte si sa muncesti. Vreau sa-i felicit pe jucatori pentru atitudine si pentru ca au dus un asemenea meci pana la capat, puteam si castiga pe final. Mai avem o luna din acest campionat, etape din playoff si din Cupa.

Cei din conducere stiu de ofertele venite pentru jucatorii nostri. Coman a venit dupa o perioada de pauza, n-am vrut sa fortam, mai avem meciuri de jucat. Puteam sa-l fortam si sa se rupa iar, am preferat sa joace mai putin. Sper sa ne descurcam cu inlocuirea lui Cristea. Avem strategia pregatita pentru viitor, dar astea sunt lucruri interne pe care nu le pot comenta public. E prematur sa spun ca vor veni anumiti jucatori. Avem nevoie de toti jucatorii, eu cred ca mai trebuie adusi jucatori sa intareasca echipa", a spus Vintila.