FCSB nu renunta! Gigi Becali vrea sa infunde CSA Steaua si merge la TAS! Deciziile pe care le ataca patronul ros-albastrilor

Gigi Becali nu renunta la razboiul cu CSA Steaua si a decis sa mearga la TAS.

Gigi Becali l-a desemnat pe Valeriu Argaseala pentru a merge la TAS si sa conteste doua decizii luate de FRF in luna iulie a anului trecut. Una dintre deciziile contestate o vizeaza direct pe rivala din Ghencea, CSA Steaua.

Aceasta ofera posibilitatea cluburilor de drept public din Liga 2 sa isi schimbe statulul juridic sau sa transfere activitatea unui club de drept privat, in pauza competitionala de dinaintea sezonului 2019 - 2020, pentru a putea obtine licenta de Liga 1 (unde sunt admise numai cluburile profesioniste, organizate ca societati pe actiuni sau societati non-profit) si a putea promova in primul esalon.

Steaua este momentan in Liga a 4-a si urmeaza sa joace barajul pentru promovarea in al treilea esalon, insa obiectivul clar al clubului este ca in cel mai scurt timp posibil sa faca pasul in prima liga din Romania. Acest lucru nu va putea fi posibil decat daca clubul va reusi sa transfere activitatea in privat.

Momentan, regulamentul FRF permite acest lucru:

"Regulamentul FRF permite transformarea cluburilor de drept public in cluburi de drept privat, iar in momentul in care CSA Steaua va ajunge in Liga a 2-a se poate transforma intr-un club de drept privat si va putea promova mai departe in Liga 1.

Dreptul de participare in competitie de la nivelul Ligii a doua si lotul de jucatori, plus infrastructura sportiva si asa mai departe. In momentul in care clubul ajunge in Liga a 2-a se poate face o structura de drept privat, se poate face acest transfer in conditii legale si activitatea poate merge mai departe.

La momentul asta are dreptate (n. r. Gigi Becali) pentru CSA Steaua e un club de drept public, dar nimeni nu ii impiedica pe cei de acolo sa faca un astfel de transfer, inclusiv catre FCSB", spunea Justin Stefan, secretarul general al LPF, la PRO X.

Apelul formulat de FCSB:

"Prin decizia adoptata s-a stabilit posibilitatea unui club de drept public care a parcurs toate etapele de promovare de la Liga 4 (in unele judete din Romania si de la Liga 5) pana la Liga 2, sa ofere acest drept unui alt club, de drept privat, care sa aduca la indeplinire exclusiv ultima etapa, respectiv promovarea in Liga 1. In primul nivel competitional ar ajunge clubul de drept privat care a realizat promovarea de la Liga 2 la Liga 1, nu cel care a realizat promovarea incepand de cel mai de jos nivel", se arata in apelul ros-albastrilor, potrivit Gazetei.

FCSB contesta si decizia care obliga cluburile din Liga 1 sa aiba echipe de fotbal feminin din sezonul viitor, mai anunta sursa citata.