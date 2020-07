FCSB va juca de la ora 20:00 impotriva lui FC Botosani.

Dupa rezultatele din ultima vreme, FCSB s-a reorientat si tinteste locurile care duc in Europa League.

Echipa patronata de Gigi Becali se afla la egalitate de puncte cu Botosani, 27, si are nevoie de victorie. Astra ocupa locul 3 in clasamentul playoff-ului Ligii 1, dar nu detine licenta pentru cupele europene si nu va putea participa in Europa League.

Daca nu va reusi sa termine campionatul pe un loc de cupa europeana, FCSB mai are varianta din Cupa Romaniei, acolo unde a castigat prima mansa din semifinale cu 3-0, contra lui Dinamo.

Botosani vine dupa o victorie cu 2-0, in fata celor de la Gaz Metan. Daca castiga cu FCSB, moldovenii vor urca pe locul 3 in clasament, cu 30 de puncte.

FCSB a pierdut la Astra acasa, cu 2-3, intr-un meci in care Denis Alibec a reusit o dubla.

Echipe probabile

FCSB: Vlad - Pantea, Cristea, Miron, Cretu - Vina, Morutan, Olaru - Tanase, Man, Petre.

FC Botosani: Papp - Tiganasu, Seroni, Chindris, Harut - Florescu, Papa - Keyta, Askovski, Ofosu - Dugandzic.