El a fost numit in locul asistentului bagat in izolare dupa ce Iulian Calin a fost depistat POZITIV! Cine arbitreaza FCSB - Botosani alaturi de Avram

Iulian Calin a fost depistat pozitiv de coronavirus, iar el si asistentii sai din meciul Clinceni - Sepsi au fost bagati in izolare.

Iulian Calin, Mircea Grigoriu si Andrei Constantinescu au fost bagati in izolare, dupa ce arbitrul central de la meciul Clinceni - Sepsi a fost depistat pozitiv, asa cum am anuntat in exclusivitate pe www.sport.ro.

Mircea Grigoriu urma sa fie asistent in aceasta seara in meciul FCSB - Botosani pentru centralul Marius Avram, insa a fost confirmat testul lui Iulian Calin si a fost scos de pe lista. Conform surselor www.sport.ro, in locul sau va fi Radu Ghinguleac.