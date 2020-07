Vintila l-ar putea convinge pe Becali sa il tina cu ultima replica: "Domnul a dat, Domnul a luat!" Antrenorul FCSB, pregatit de valul de critici

FCSB a remizat cu Botosani pe teren propriu, 1-1 si a ajuns la 4 meciuri consecutive fara victorie in playoff.

Criticat de forma proasta a echipei de la restartul sezonului, Bogdan Vintila se pregateste de noul val de critici dupa prestatia elevilor sai, care au ajuns la al patrulea meci fara victorie.

Desi a anuntat ca nu se gandeste momentan sa il schimbe pe antrenor, Gigi Becali s-a razgandit in privinta mandatului lui Vintila, despre care declara la inceputul playoff-ului ca va ramane pe viata la FCSB. In ultimul timp patronul l-a criticat pe antrenor, mai ales pentru accidentarile din lot.

La finalul meciului, Bogdan Vintila a vorbit despre posibilitatea demiterii sale de care nu s-a aratat ingrijorat.

"Cand am venit la acest club am stiut la ce ma inham. E normal ca atunci cand muncesti si nu ai reusit sa iti vina tot felul de presiuni si cuvinte care poate nu sunt adevarate tot timpul si nu la locul lor. Dar eu am venit cu inima deschisa, intr-o situatie foarte grea si mi-am vazut de treaba.

Cu ajutorul jucatorilor, ca nu am facut eu toata treaba, ei au muncit, au suferit si impreuna am ajuns aici. Dar nu sunt nici eu Guardiola, nu le stiu pe toate si poate mai invat si eu din aceasta experienta si trebuie, pana la urma, sa o ducem la final cu o participare in cupele europene.

Sunt ambitios, mie imi plac provocarile, e o situatie cu care nu m-am mai intalnit si ma provoaca sa imi mearga mintea, sa gasesc solutii si sa fac cumva incat lucrurile sa mearga. Pana cand se poate. Cand nu se mai poate, asta e viata. Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul sa fie laudat. Asta e viata. Stiu ca voi fi luat in voleuri, dar nu-i nicio problema", a declarat Bogdan Vintila la finalul meciului.