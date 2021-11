Bătaie pe noua senzație din Serie A! În locul lui poate fi promovat un atacant român

Dușan Vlahovici a devenit noua senzație a fotbalului european. Atacantul sârb a devenit o alternativă mai ieftină la Erling Haaland, pentru care Borussia Dortmund cere cel puțin 180 de milioane de euro. Fiorentina a anunțat că ar fi dispusă să îl cedeze pentru 90 de milioane de euro.

În cursa pentru semnătura sa au intrat deja Manchester United, Tottenham, Manchester City, Newcastle, PSG, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, AC Milan și Juventus. Cele mai mari șanse par să le aibă "biaconerii", care au ajuns la tratative avansate cu Rocco B. Commisso, miliardarul american care deține Fiorentina.

Plecarea lui Vlahovici l-ar ajuta mult pe Louis Munteanu

Vlahovici mai are contract cu toscanii până în 2023, dar oficialii clubului vor să îl vândă în următoarea perioadă de mercato, pentru a nu fi nevoiți să scadă prea mult prețul, în vara viitoare. Plecarea acestuia ar fi de bun augur pentru Louis Munteanu, atacantul român de 19 ani, care evoluează la Fiorentina Primavera. Jucătorul născut la Vaslui și crescut la Academia Hagi ar fi sigur că antrenorul Alberto Aquilani îl va promova definitiv în lotul primei echipe, alături de care a fost invitat deocamdată doar să se antreneze.

Trupa "Viola" îl mai are în lot pe Aleksandr Kokorin (30 ani), care a a fost accidentat în acest sezon și a evoluat sporadic, și îl poate rechema pe Christian Kouame (23 ani), care a fost împrumutat pentru un an la Anderlecht. Pe lista Fiorentinei s-ar mai afla Borja Mayoral (24 ani), jucător împrumutat de Real Madrid la AS Roma, și Julian Alvarez (21 ani), noul atacant-minune al lui River Plate.

Sârbul a fost cumpărat pentru doar 1.95 milioane de euro!

Dușan Vlahovici (21 ani) este născut la Belgrad și s-a format la academiile celor de la Altina Zemun, OFK Belgrad, Steaua Roșie Belgrad și Partizan Belgrad. La seniori a jucat pentru Partizan (2016-2018) și Fiorentina (2018-2021). El a fost cumpărat de italieni, în urmă cu trei ani, pentru doar 1.95 milioane de euro! Acesta are un fizic impresionant (191 cm, 82 kg), dar și o tehnică și execuții nespecifice pentru gabaritul său.

În acest sezon, el are 12 goluri și trei pase decisive în 14 meciuri jucate pentru "Viola". De asemenea, a bifat deja 14 selecții și 7 goluri pentru Serbia, echipă cu care s-a calificat direct la CM 2022. Campion și dublu câștigător al Cupei în Serbia, el a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător din Serie A, în sezonul trecut. Fiorentina ocupă locul șapte în Serie A, cu șanse foarte mari de calificare în Europa League sau Conference League.