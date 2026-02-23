Campioana en-titre se află pe locul 10 și are nevoie de victorii pe linie, dar și de rezultate favorabile în meciurile rivalelor.

În acest moment, lider este Universitatea Craiova, cu 56 de puncte, urmată de Dinamo București și Rapid București, ambele cu câte 52. Pe locurile de play-off se mai află Universitatea Cluj (48), CFR Cluj (47) și FC Argeș (46).

Gigi Becali: „Pe U Cluj îi scoatem”

Latifundiarul din Pipera este convins că echipa sa poate profita de pașii greșiți ai rivalelor și a indicat chiar formația pe care o vede scoasă din play-off.

„Păi pe U Cluj îi scoatem. Trebuie Galațiul să facă un egal cu ei și îi scoatem pe ei la meciurile directe. Da, meciul cel mai important este ăsta, Oțelul cu U Cluj. E cel mai important pentru că e direct, adică dacă fac un egal suntem la mâna noastră după aia, nu mai avem treabă. Și atunci să se dea Dinamo la o parte cu FC Argeș”, a spus Becali, potrivit Fanatik.

Pentru FCSB, următorul test este contra Metaloglobus București, în etapa #28. Partida se joacă astăzi, 23 februarie, de la ora 20:00, și este crucială pentru păstrarea șanselor la calificare.

Roș-albaștrii nu mai au voie să facă niciun pas greșit, iar orice punct pierdut poate închide definitiv lupta pentru play-off. Toate calculele, AICI.