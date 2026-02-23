Istvan Kovacs îi va avea alături pe asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi şi pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Paulus van Boekel (Ţările de Jos) şi Marco Di Bello (Italia).

Istvan Kovacs a primit un meci tare în play-off-ul UEFA Champions League!

Până acum, în sezonul 2025-2026, Kovacs a arbitrat 5 partide din faza principală a Ligii Campionilor: Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) şi Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).

Cele 8 partide din play-off-ul UCL, care decid echipele calificate în optimile de finală, sunt programate marţi şi miercuri, 24-25 februarie: Atletico Madrid – Club Brugge (19:45, în tur 3-3), Leverkusen – Olympiakos (22:00, în tur 2-0), Inter – Bodo/Glimt (22:00, în tur 1-3), Newcastle – Qarabag (22:00, în tur 6-1) – marţi; Atalanta – Dortmund (19:45, în tur 0-2), PSG – Monaco (22:00, în tur 3-2), Juventus – Galatasaray (22:00, în tur 2-5) şi Real Madrid – Benfica (22:00, în tur 1-0) – miercuri.

Tragerea la sorţi a optimilor de finală va avea loc vineri, 27 februarie, la ora 13:00.

Echipele deja calificate în optimi, cele clasate pe primele 8 poziţii în faza principală, sunt: Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona şi Manchester City, scrie News.ro.