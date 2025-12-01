Dusan Vlahovic s-a accidentat la adductorul stâng, sâmbătă, în meciul cu Cagliari, iar cotidianul italian Gazzetta dello Sport a anunţat, luni, că atacantul lui Juventus ar putea lipsi timp de câteva luni.

Accidentarea lui Dusan Vlahovic (25 de ani) şi înlocuirea lui în minutul 31 al partidei pe care Juventus Torino a câştigat-o sâmbătă, pe teren propriu, împotriva celor de la Cagliari (scor 2-1) reprezintă o lovitură majoră pentru ”Bătrâna Doamnă”, care ocupă locul 7 în Serie A.

Radiografiile suplimentare, efectuate luni dimineaţa, au relevat o leziune a joncţiunii musculo-tendinoase a adductorului lung stâng, confirmată de clubul italian.

Potrivit news.ro, sunt necesare consultaţii medicale suplimentare pentru a determina cel mai potrivit tratament şi pentru a evalua cu exactitate durata absenţei lui Vlahovic. Potrivit Gazzetta dello Sport, jucătorul ar putea lipsi timp de trei luni.

