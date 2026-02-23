Oltenii au profitat de înfrângerea lui Dinamo din această etapă, scor 2-1 cu Rapid, și s-au distanțat la patru puncte în fruntea Superligii, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.

Basarab Panduru, fostul internațional, a analizat partida și s-a arătat impresionat de jocul prestat de echipa lui Felipe Coelho.

Basarab Panduru: ”Victorie categorică!”

În plus, ”Pandi” spune că lotul pe care-l are la dispoziție liderul din Superligă este unul solid, cu soluții în toate compartimentele.

”Victorie categorică! A părut puţin mai greu la început până la primul gol. Meciul a mers într-o singură direcţie, părerea mea.

E diferenţă mare între Craiova şi Slobozia şi când părea că ai puţină dificultate de a ajunge la finalizare, vin fundaşii, vine Screciu de data asta şi rezultatul e de partea ta. La Craiova pare că sunt soluţii de peste tot”, a spus Panduru, la Prima Sport.

Universitatea Craiova a ajuns la 56 de puncte și se poate lăuda cu cel mai bun atac (50 de goluri marcate), dar și cu cel mai bun golaveraj (+25) din campionatul nostru.

În ultimele două etape, oltenii vor juca pe teren propriu cu Metaloglobus, iar apoi în deplasare cu Rapid, echipă aflată pe locul trei, la egalitate cu Dinamo.