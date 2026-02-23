VIDEO EXCLUSIV E-MIL prezintă Pastila de Sport | Drăgușin ”tremură” și Pușcaș aproape de transfer

E-MIL prezintă Pastila de Sport.

E-MIL

E-MIL prezintă Pastila de Sport.

De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu sunt sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

