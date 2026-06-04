După ce a ratat în premieră play-off-ul, Becali vrea să se lupte din nou la titlu, iar pentru asta pune la cale mai multe mișcări spectaculoase pe piața transferurilor.

Sezonul 2026-2027 va fi cu Marius Baciu (51 de ani) pe banca tehnică, după ce antrenorul și-a îndeplinit obiectivul fixat, acela de a câștiga meciurile din barajul pentru Conference League și de a califica echipa în cupele europene.

Marius Baciu a semnat contractul! Antrenorul l-a convins pe Becali

Becali i-a oferit deja contractul antrenorului său, iar Baciu a semnat deja, urmând să conducă echipa și din sezonul următor.

„Baciu e antrenor, a semnat contractul. A semnat contractul acum două săptămâni”, a spus Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Fost căpitan al Stelei, Baciu a jucat în Ghencea între 1996 și 2002 și a câștigat trei titluri, două Cupe ale României și două Supercupe. Ca antrenor, a pregătit echipe precum Unirea Alba Iulia, Concordia Chiajna, Academica Clinceni sau Juventus București și deține licența UEFA PRO din 2015.

Vineri, FCSB va juca împotriva lui Dinamo București finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.

FCSB, cap de serie în Conference League

Grație coeficientului UEFA de 25.500, FCSB va fi cap de serie în turul 2 preliminar al Conference League și va evita adversari mai puternici în următoarea fază.

Printre posibilii adversari se numără Motherwell, Dunajska Streda, NK Varazdin, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel-Aviv, Debrecen, Zimbru Chișinău, Shelbourne sau Valletta.