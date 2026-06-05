Campion al turneului de la Roland Garros în urmă cu 27 de ani, americanul Andre Agassi nu s-a ferit să îi adreseze o serie de critici italianului Jannik Sinner.

Eliminat în turul secund al competiției de mare șlem de la Paris într-un meci în care l-a condus pe numărul 56 ATP cu 6-3, 6-2 și 5-1, jucătorul antrenat de australianul Darren Cahill a consemnat o nouă prăbușire colosală în capitala Franței, după cea înregistrată în finala din 2025, în care a irosit trei mingi de meci consecutive, dar și un avantaj de două seturi.

„Nicio scuză pentru Sinner,” crede Andre Agassi

Învins de Juan Manuel Cerundolo, în contextul în care starea de rău și crampele musculare l-au împiedicat să dea ce are mai bun în a doua parte a meciului încheiat 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, Sinner a fost criticat de Agassi, care s-a concentrat asupra condiției fizice a liderului mondial.

„Nu știu dacă ați vorbit suficient despre el, sincer. Nu știu cum stă treaba în cazul vostru, dar eu aveam un cronometru corporal de aproape patru ore, când jucam.

Dacă îmi dădeai temperatură înaltă, timpul total scădea până la aproximativ 3 ore și 45 de minute. Nu se schimba mult.

Dar, în cazul lui Sinner, să ajungi de la 5 ore și jumătate jucate anul trecut, în finală, la a fi aproape de a renunța din cauza căldurii, după o oră și 45 de minute... există o diferență între a fi în formă din punct de vedere fizic și a fi pregătit de joc.

Trebuie să evidențiez o greșeală în această pregătire. Poți să faci ceva în legătură cu asta,” a fost prima parte a reacției puternice avute de Andre Agassi.