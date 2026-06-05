GALERIE FOTO Andre Agassi nu îl menajează pe Jannik Sinner, elevul fostului antrenor, Darren Cahill: cum l-a criticat pe numărul 1 ATP

Andre Agassi nu îl menajează pe Jannik Sinner, elevul fostului antrenor, Darren Cahill: cum l-a criticat pe numărul 1 ATP Tenis
Marcu Czentye
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Andre Agassi nu s-a ferit să îi adreseze critici numărului unu mondial, Jannik Sinner.

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Andre AgassiJannik SinnerRoland Garros 2026Tenis ATPcondiție fizică
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Campion al turneului de la Roland Garros în urmă cu 27 de ani, americanul Andre Agassi nu s-a ferit să îi adreseze o serie de critici italianului Jannik Sinner.

Eliminat în turul secund al competiției de mare șlem de la Paris într-un meci în care l-a condus pe numărul 56 ATP cu 6-3, 6-2 și 5-1, jucătorul antrenat de australianul Darren Cahill a consemnat o nouă prăbușire colosală în capitala Franței, după cea înregistrată în finala din 2025, în care a irosit trei mingi de meci consecutive, dar și un avantaj de două seturi.

„Nicio scuză pentru Sinner,” crede Andre Agassi

Învins de Juan Manuel Cerundolo, în contextul în care starea de rău și crampele musculare l-au împiedicat să dea ce are mai bun în a doua parte a meciului încheiat 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, Sinner a fost criticat de Agassi, care s-a concentrat asupra condiției fizice a liderului mondial.

„Nu știu dacă ați vorbit suficient despre el, sincer. Nu știu cum stă treaba în cazul vostru, dar eu aveam un cronometru corporal de aproape patru ore, când jucam.

Dacă îmi dădeai temperatură înaltă, timpul total scădea până la aproximativ 3 ore și 45 de minute. Nu se schimba mult.

Dar, în cazul lui Sinner, să ajungi de la 5 ore și jumătate jucate anul trecut, în finală, la a fi aproape de a renunța din cauza căldurii, după o oră și 45 de minute... există o diferență între a fi în formă din punct de vedere fizic și a fi pregătit de joc.

Trebuie să evidențiez o greșeală în această pregătire. Poți să faci ceva în legătură cu asta,” a fost prima parte a reacției puternice avute de Andre Agassi.

Andre Agassi

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„Nu e vorba că nu ar munci din greu, că nu ar fi în formă. A fost la un game de victorie, după care întregul tablou s-a deschis.

Am crezut că o să îl vedem câștigând Roland Garros poate chiar fără să piardă set. A fost un turneu incredibil de urmărit. Acum, tenisul are din nou emoții uriașe,” a adăugat Andre Agassi.

Întrebat dacă ar vrea să îi ofere un sfat lui Jannik Sinner, Andre Agassi a replicat: „Totul e științific acum, în sport. Sunt sigur că are o echipă de medici, de sfătuitori, dar să repete același lucru și să se aștepte la rezultate diferite, asta nu mi se pare corect,” a mai spus Agassi, care pune asupra lui Sinner responsabilitatea schimbării, în intervenția oferită TNT Sports.

Agassi îl vede pe Sinner responsabil să identifice problema pe care o are

„Trebuie să își dea seama ce să schimbe. Trebuie să fie o problemă de hidratare. E mai bine să bei prea multă apă și să nu ai nevoie de ea decât să ai nevoie de ea, dar să nu o ai în corp.

Nu știu nimic despre pregătirea lui, știu că este cel mai bun din lume și că poate juca aproape șase ore, dar știu și că nu are nicio scuză să se oprească într-un 'zid' după o oră și 45 de minute de joc,” a completat Andre Agassi.

Spre deosebire de rivalul Carlos Alcaraz, Jannik Sinner va trebui să mai aștepte cel puțin încă un an până va reuși să completeze mare șlem de carieră.

Jannik Sinner

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