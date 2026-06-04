Om de bază la FCSB și după revenirea din țările arabe, în 2024, Florin Tănase a ajuns la final de contract. După barajul pentru accederea în Conference League câștigat împotriva lui Dinamo, internaționalul român spunea că nu știe dacă va continua.

Mihai Stoica: "Florin Tănase e al nostru. A avut o discuție cu Gigi"

Între timp, Florin Tănase a purtat negocieri cu Gigi Becali, iar Mihai Stoica se arată foarte încrezător că jucătorul își va prelungi contractul cu FCSB.

"Cu Tănase, Gigi a avut o discuție și cred că se vor înțelege să continue. Pe doi ani. Tănase e al nostru. Nu îl văd plecând. Tănase face în decembrie 32 de ani, acum are 31", a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Florin Tănase a strâns 320 de meciuri la FCSB și a marcat 105 goluri. Se află la a doua perioadă în tricoul roș-albaștrilor, după cea din intervalul 2016-2022.

În sezonul recent încheiat, Tănase a marcat 17 goluri și a oferit 8 pase decisive la echipa patronată de Gigi Becali.

"Nu știu nimic concret să vă spun, dacă știam, vă spuneam. În perioada imediat următoare veți afla. Acum îmi doresc o zi de odihnă și după să reiau antrenamentele și voi vedea dacă voi fi chemat la națională. Despre transfer nu știu nimic", spunea Florin Tănase, după barajul cu Dinamo, când a fost întrebat dacă rămâne la FCSB.