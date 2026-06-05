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Dinamo a anunțat vineri, la ora 11:00, despărțirea de antrenorul principal Zeljko Kopic!

Postarea clubului Dinamo

”Mulțumim, Željko Kopić!

Fotbalul, ca și viața, e compus din evenimente, trăiri și experiențe, iar cel mai frumos dintre toate rămâne momentul realizărilor.

Sosit la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment critic pentru club, Željko Kopić a depus o muncă neîntreruptă pentru a readuce echipa acolo unde îi este locul. Alături de staff-ul său și de susținerea clubului, a reușit să păstreze Dinamo în primul eșalon fotbalistic.

În continuare, a reușit să readucă Dinamo, după o pauză de 7 ani, în play-off-ul Superligii, iar în sezonul recent încheiat progresul sportiv a fost din nou vizibil prin semifinala Cupei României, accederea în play-off și clasarea pe locul 4 al ligii naționale.

Pe durata celor două sezoane și jumătate, Željko Kopić a strâns un număr impresionant de 112 jocuri oficiale pe banca tehnică a echipei, clasându-se astfel într-un top select al celor mai longevivi antrenori din istoria clubului nostru.

Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă, ambele părți ajungând de comun acord că este nevoie de o nouă provocare.

Clubul Dinamo îi mulțumește sincer domnului Kopić pentru toată munca depusă pe banca clubului, pentru tot aportul adus în revenirea lui Dinamo în vârful fotbalului românesc, și îi dorim mult succes în continuare în cariera de antrenor.

Došao si kao trener, a otišao kao crveni pas! Hvala, Željko!”, a postat Dinamo București pe rețelele de socializare.

EXCLUSIV Cristi Borcea e convins: ”Cinci-șase transferuri și se bate la campionat!”

Dinamo a fost la un pas să joace în cupele europene. A pierdut însă finala barajului pentru un loc în preliminariile Conference League cu FCSB, iar Cristi Borcea, fost patron în Ștefan cel Mare, e convins că roș-albaștrii nu o să mai fie niciodată ”prinși” într-o pasă atât de proastă.

”(n.r. Cât ați suferit la Dinamo - FCSB?) Pff, pe FCSB nu o să o mai prindem niciodată cum am prins-o acum. Am auzit că suntem în grafic cu locul de a nu merge în Europa. Mie pentru locul 2 îmi vopseau gardurile!!”, a spus Cristi Borcea.

Afaceristul a evidențiat și că Dinamo trebuie să forțeze în fereastra de transferuri și să efectueze câteva transferuri tari, cu care poate face diferența și cu care se poate lupta la titlu în noua stagiune.

”Să facă cinci-șase transferuri și să se bată la campionat. Totul pleacă de la conducere, să implementeze. Trebuie să ne batem și să luăm campionatul! Deja au trecut mulți ani fără performanță, fără trofee și fără cupe europene”, a mai spus Borcea.