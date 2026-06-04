După ce a ratat în premieră play-off-ul, Becali vrea să se lupte din nou la titlu, iar pentru asta pune la cale mai multe mișcări spectaculoase pe piața transferurilor. Ar putea fi nume grele și la capitolul plecări, ținând cont că Darius Olaru (28 de ani) și Ștefan Târnovanu (26 de ani) și-ar fi manifestat intenția de a schimba echipa.

În cazul portarului, ar exista un interes concret din partea celor de la Panathinaikos. Grecii vor ca Becali să reducă prețul fixat, de cinci milioane de euro, pentru a putea începe negocierile pentru transferul său.

Gigi Becali e gata să-l vândă pe Târnovanu! Pantilimon: ”A ținut echipa în spate”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, Costel Pantilimon (39 de ani), fostul portar de la Manchester City, Sunderland sau Nottingham Forest, a spus că Târnovanu este un portar de echipă națională și a scos în evidență aportul pe care acesta l-a adus la FCSB în ultimii ani.

„Eu cred că mai avem portari. Pot să spun acum și două nume care îmi vin spontan și care pot face față la echipa națională. Primul e Târnovanu. Ok, a avut situația de la club și a căzut într-o dizgrație. Dar, e un portar de echipă națională, care atunci când a jucat la prima reprezentativă și a avut meciuri în picioare a făcut-o bine.

E un portar care are și experiență în cupele europene la FCSB. Iar asta e foarte important. A ținut echipa în spate în ultimele două sezoane cel puțin”, a spus Pantilimon, pentru Sport.ro.

Ștefan Târnovanu a fost transferat de FCSB în 2020, de la Poli Iași, iar de atunci a bifat 206 meciuri pentru echipa alături de care a câștigat și două titluri de campion. În ultima parte a sezonului recent încheiat, Becali l-a impus pe Matei Popa ca titular.

Panathinaikos îl pierde în această vară pe Alban Lafont

Panathinaikos, formație care a câștigat de 20 de ori titlul în Grecia, se află în căutarea unui portar în această vară pentru că l-a pierdut pe Alban Lafont (27 de ani), ivorianul care a apărat constant în stagiunea recent încheiată.

Lafont și-a încheiat împrumutul de la Nantes și nu va rămâne la Panathinaikos. Ceilalți doi portari din lot sunt argentinianul Lucas Chaves (30 de ani), împrumutat până pe 30 iunie de la Argentinos Juniors, și grecul Konstantinos Kotsaris (29 de ani), care mai are un an de contract.