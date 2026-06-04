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Dorinel Munteanu și-a dat acordul pentru a reveni la divizionara secundă CSM Reșița, echipă pe care a antrenat-o în sezoanele 2017-2018 și în 2019-2020.

Dorinel Munteanu, acord cu CSM Resița

Munteanu urmează să fie prezentat oficial la CSM Reșița în zilele următoare, informează publicația locală oradesibiu.ro.

Prin urmare, „Neamțul” o va înfrunta în stagiunea următoare pe Hermannstadt, cu care a retrogradat după 3-5 la general la barajul cu FC Voluntari (3-2 la Sibiu în tur și 0-3 în retur pe Stadionul „Anghel Iordănescu”).

„Vreau să mă liniștesc puțin. Contractul meu se termină pentru că nu am reușit să mențin echipa în Liga 1, iar acesta a fost obiectivul. Au fost multe probleme de când am venit la echipă”, și-a anunțat plecarea Dorinel Munteanu, de la Hermannstadt.

CSM Reșița a terminat ediția precedentă din Liga 2 pe locul al treilea din grupa B a play-out-ului.

Munteanu, un CV al contrastelor

Dorinel Munteanu are ca antrenor profesionist un CV al contrastelor. Pe de o parte, „Neamțul” a câștigat campionatul și Supercupa României în 2011 cu Oțelul Galați.

Pe de altă parte, Munteanu a înregistrat patru retrogradări din rolul de tehnician principal: FC Argeș (2007), Concordia Chiajna (2019), Sepsi (2025) și Hermannstadt (2026).