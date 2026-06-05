Campos mai are un an de contract cu gruparea maghiară, însă în urmă cu câteva săptămâni recunoștea că ar putea pleca în această vară.

Din informațiile PRO TV , în capul listei lui Dinamo se află portughezul Nuno Campos (51 de ani), care în prezent este sub contract cu Zalaegerszeg . Lusitanul tocmai a încheiat primul sezon la formația maghiară și a obținut o clasare peste așteptări - locul 5. De asemenea, a jucat finala Cupei Ungariei, pierdută dramatic împotriva lui Ferencvaros (0-1, după prelungiri).

Dinamo intenționează să meargă din nou pe mâna unui antrenor străin, chiar dacă pe lista extinsă se află și câțiva tehnicieni români , cum ar fi Adrian Mutu, Ioan Ovidiu Sabău, Adrian Mihalcea sau Florin Bratu.

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Campos are o clauză de reziliere în valoare de 200.000 de euro

"Mai am un an de contract, dar există o clauză de reziliere care poate fi activată. Cu siguranță există jucători care pot pleca la alte echipe, iar acest lucru este valabil și în cazul meu, chiar dacă mă simt bine aici", spunea Nuno Campos, pentru M4 Sport.

Nemzeti Sport scrie că Nuno Campos are o clauză de reziliere în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Suma s-ar putea dovedi un impediment major în tentativa lui Dinamo de a-l aduce pe lusitanul care în perioada 2019-2021 a fost secund la AS Roma.

Nuno Campos, peste un deceniu alături de Paulo Fonseca. A fost secund inclusiv la Roma

Campos, fost fundaș cu aproape 100 de meciuri în prima ligă portugheză, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de antrenor ca secund. Timp de mai bine de un deceniu a fost mâna dreaptă a lui Paulo Fonseca, cel care o pregătește acum pe Lyon.

Nuno Campos a fost secundul lui Fonseca începând cu anul 2009, la Pinhalnovense. Ulterior, i s-a alăturat actualului principal de la OL la cluburi mult mai mari, cum ar fi FC Porto, Braga, Șahtior Donețk și AS Roma.

În 2021, Campos a devenit în premieră principal. A avut două mandate scurte în prima ligă portugheză, la Santa Clara și Tondela, apoi a revenit la rolul de secund, de această dată al lui Renato Paiva, la mexicanii de la Toluca.

După o scurtă perioadă petrecută la echipa U20 a brazilienilor de la Flamengo, lusitanul a preluat Zalaegerszegi, vara trecută.

Din postura de secund, Nuno Campos a cucerit 7 trofee în Ucraina: trei titluri, trei Cupe și o Supercupă. De asemenea, mai are în palmares o Cupă a Portugaliei cu Braga și o Supercupă alături de FC Porto.