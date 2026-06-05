EXCLUSIV El e în capul listei la Dinamo! A lucrat la Roma, vine după un sezon excelent, dar o clauză poate bloca totul

El e în capul listei la Dinamo! A lucrat la Roma, vine după un sezon excelent, dar o clauză poate bloca totul Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo a început căutările pentru numirea unui nou antrenor, după ce colaborarea cu Zeljko Kopic s-a încheiat în urma unui mandat de doi ani și jumătate.

TAGS:
Nuno CamposDinamoZeljko KopicPaulo FonsecaZalaegerszeg
Din articol

Nuno Campos, varianta de antrenor în fruntea listei la Dinamo

Dinamo intenționează să meargă din nou pe mâna unui antrenor străin, chiar dacă pe lista extinsă se află și câțiva tehnicieni români, cum ar fi Adrian Mutu, Ioan Ovidiu Sabău, Adrian Mihalcea sau Florin Bratu.

Din informațiile PRO TV, în capul listei lui Dinamo se află portughezul Nuno Campos (51 de ani), care în prezent este sub contract cu Zalaegerszeg. Lusitanul tocmai a încheiat primul sezon la formația maghiară și a obținut o clasare peste așteptări - locul 5. De asemenea, a jucat finala Cupei Ungariei, pierdută dramatic împotriva lui Ferencvaros (0-1, după prelungiri).

Campos mai are un an de contract cu gruparea maghiară, însă în urmă cu câteva săptămâni recunoștea că ar putea pleca în această vară.

  • Nuno campos 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Campos are o clauză de reziliere în valoare de 200.000 de euro

"Mai am un an de contract, dar există o clauză de reziliere care poate fi activată. Cu siguranță există jucători care pot pleca la alte echipe, iar acest lucru este valabil și în cazul meu, chiar dacă mă simt bine aici", spunea Nuno Campos, pentru M4 Sport.

Nemzeti Sport scrie că Nuno Campos are o clauză de reziliere în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Suma s-ar putea dovedi un impediment major în tentativa lui Dinamo de a-l aduce pe lusitanul care în perioada 2019-2021 a fost secund la AS Roma.

Nuno Campos, peste un deceniu alături de Paulo Fonseca. A fost secund inclusiv la Roma

Campos, fost fundaș cu aproape 100 de meciuri în prima ligă portugheză, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de antrenor ca secund. Timp de mai bine de un deceniu a fost mâna dreaptă a lui Paulo Fonseca, cel care o pregătește acum pe Lyon.

Nuno Campos a fost secundul lui Fonseca începând cu anul 2009, la Pinhalnovense. Ulterior, i s-a alăturat actualului principal de la OL la cluburi mult mai mari, cum ar fi FC Porto, Braga, Șahtior Donețk și AS Roma.

În 2021, Campos a devenit în premieră principal. A avut două mandate scurte în prima ligă portugheză, la Santa Clara și Tondela, apoi a revenit la rolul de secund, de această dată al lui Renato Paiva, la mexicanii de la Toluca.

După o scurtă perioadă petrecută la echipa U20 a brazilienilor de la Flamengo, lusitanul a preluat Zalaegerszegi, vara trecută.

Din postura de secund, Nuno Campos a cucerit 7 trofee în Ucraina: trei titluri, trei Cupe și o Supercupă. De asemenea, mai are în palmares o Cupă a Portugaliei cu Braga și o Supercupă alături de FC Porto.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
ULTIMELE STIRI
Andre Agassi nu îl menajează pe Jannik Sinner, elevul fostului antrenor, Darren Cahill: cum l-a criticat pe numărul 1 ATP
Andre Agassi nu îl menajează pe Jannik Sinner, elevul fostului antrenor, Darren Cahill: cum l-a criticat pe numărul 1 ATP
Probleme mari pentru echipa lui Rareș Burnete. De ce poate fi exclusă din Serie B
Probleme mari pentru echipa lui Rareș Burnete. De ce poate fi exclusă din Serie B
Hagi anunță schimbări masive la România - Țara Galilor: "O echipă total nouă"
Hagi anunță schimbări masive la România - Țara Galilor: "O echipă total nouă"
Cu cine semnează Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo!
Cu cine semnează Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo!
Lovitură pentru FC Botoșani! Negocieri avansate pentru portarul de Liga Campionilor
Lovitură pentru FC Botoșani! Negocieri avansate pentru portarul de Liga Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”

Gigi Becali, victorios! Anunțul făcut de patronul FCSB: ”A semnat contractul”

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!

Dorinel Munteanu și-a găsit echipă!

Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”

Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”

Chinezii au lansat mașina mai ieftină decât Dacia!

Chinezii au lansat mașina mai ieftină decât Dacia!



Recomandarile redactiei
Andre Agassi nu îl menajează pe Jannik Sinner, elevul fostului antrenor, Darren Cahill: cum l-a criticat pe numărul 1 ATP
Andre Agassi nu îl menajează pe Jannik Sinner, elevul fostului antrenor, Darren Cahill: cum l-a criticat pe numărul 1 ATP
Cu cine semnează Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo!
Cu cine semnează Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo!
Hagi anunță schimbări masive la România - Țara Galilor: "O echipă total nouă"
Hagi anunță schimbări masive la România - Țara Galilor: "O echipă total nouă"
Lovitură pentru FC Botoșani! Negocieri avansate pentru portarul de Liga Campionilor
Lovitură pentru FC Botoșani! Negocieri avansate pentru portarul de Liga Campionilor
Probleme mari pentru echipa lui Rareș Burnete. De ce poate fi exclusă din Serie B
Probleme mari pentru echipa lui Rareș Burnete. De ce poate fi exclusă din Serie B
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
OUT! Paulo Fonseca 'zboară' de la AC Milan: cine i-a luat locul
OUT! Paulo Fonseca 'zboară' de la AC Milan: cine i-a luat locul
Real Madrid - AC Milan, de la 22:00 în Liga Campionilor. Echipe probabile + Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Real Madrid - AC Milan, de la 22:00 în Liga Campionilor. Echipe probabile + Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

stirileprotv Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

stirileprotv Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!