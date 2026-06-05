Dinamo a anunțat vineri despărțirea de antrenorul principal croat Zeljko Kopic.

Vestea a venit parcă de nicăieri și a căzut ca un trăsnet pentru fanii ”câinilor”.

Iar Kopic a postat un mesaj emoționant la despărțirea de Dinamo: ”Am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu”.

Dinamo București chiar este cel mai important reper din cariera lui Zeljko Kopic: conform Transfermarkt, la nicio altă echipă pe care a antrenat-o nu a strâns atâtea meciuri tehnicianul croat în vârstă de 48 de ani!

Cele 112 meciuri pe banca lui Dinamo sunt cu mult peste numerele bifate la celelalte echipe pe care le-a pregătit Kopic, Slaven Belupo (96), NK Zagreb (37), Pafos (36), Hajduk Split (34), NK Lucko (24), Dinamo Zagreb (19), Botev Plovdiv (15) sau Cibalia (15).

Următoarea destinație a lui Kopic

Publicația croată Germanijak a scris, imediat după plecarea tehnicianului de la Dinamo, despre următoarea destinație a lui Zeljko Kopic:

”După despărțirea de Dinamo și obținerea unor rezultate excelente în capitala României, întrebarea care se pune este unde își va continua cariera antrenorul croat în vârstă de 48 de ani.

Conform unor informații, acesta ar avea oferte din partea mai multor cluburi europene, dar interesul manifestat trebuie, desigur, confirmat printr-o semnătură”.

Mesajul MINUNAT al lui Zeljko Kopic la despărțirea de Dinamo! ”Am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu”

Kopic a postat un mesaj emoționant la despărțirea de Dinamo:

”Dragă familie Dinamo,

Uneori este foarte greu să exprimi în cuvinte toate emoțiile.

Doi ani și jumătate de viață alături de un club atât de mare și de istoric, alături de familia Dinamo.

A fost o călătorie extraordinară, plină de emoții sincere, mândrie și luptă pentru Dinamo. Fără limite, cu totul și cu totul.

Pentru mine a fost mult mai mult decât o slujbă, mai mult decât muncă grea și viață la limită.

A fost o legătură cu spiritul Dinamo, o responsabilitate uriașă de a construi ceva pentru prezent, dar și pentru viitorul clubului. Ceva ce va oferi clubului Dinamo șansa de a continua să crească și de a ajunge acolo unde merită să fie, acolo unde noi toți vrem să vedem clubul nostru.

Acum, când a sosit momentul să ne despărțim, vreau să vă mulțumesc din toată inima.

Le doresc tuturor jucătorilor, staff-ului, conducerii, angajaților și suporterilor să rămână uniți, să lupte cu pasiune și să scrie un nou capitol frumos din istoria lui Dinamo.

Nu voi uita niciodată nicio zi petrecută alături de Dinamo, fiecare moment de susținere, doar amintiri frumoase vor rămâne în sufletul meu pentru totdeauna.

Așa cum au spus suporterii noștri, am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu,

Hai Dinamo! 🤍❤️”.