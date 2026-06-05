Societatea trebuie recapitalizată rapid cu 7 milioane de euro

Patronul Francesco Agnello (Stabia Capital SpA), care a preluat Juve Stabia pentru suma simbolică de un euro de la Solmate, are răgaz din partea Tribunalului din Napoli, până pe 8 iunie, să procedeze la majorarea de capital de aproape șapte milioane (6.901.000 de euro). Aceasta a fost aprobată pe 1 iunie anul trecut în fața administratorilor judiciari Mario Ferrara și Salvatore Scarpa și a notarului Stefano Borrelli.

Dacă acționarul majoritar nu va recapitaliza societatea, atunci judecătorii ar putea decide să accepte propunerea unuia dintre cele două grupuri interesate de achiziționarea clubului, respectiv Domus SpA (Alfredo Guerri) și Swiss Gulf Holding. Dacă recapitalizarea nu va avea loc rapid, există șanse foarte mici ca echipa să respecte cerințele FIGC pentru înscrierea în Serie B, pentru sezonul 2026-2027, urmând să evolueze în Serie D.

Clubul este înființat în 1907, dar nu a jucat în Serie A

Societa Sportiva Juve Stabia (în trecut, Stabia Sporting Club, FC Stabiese, AC Stabia) este un club din comuna Castellammare di Stabia, aflat în Campania, în apropiere de Napoli. A fost înființat în 1907, evoluează pe Stadio Comunale Romeo Menti (7.650 de locuri) și nu a jucat niciodată în Serie A, petrecând doar șapte sezoane în Serie B.

În sezonul trecut, echipa a fost antrenată de Ignazio Abate, fostul fundaș de la AC Milan, Empoli, Torino, Modena, Piacenza și Napoli. Cei mai cunoscuți jucători din lot sunt Alessandro Gabrielloni, Kevin Zeroli, Leonardo Candellone, Fabio Maistro și Marco Varnier.

Juve Stabia a terminat stagiunea 2025-2026 pe locul al șaptelea, apoi a învins Modena în runda preliminară a play-off-ului de promovare (1-0), fiind ulterior învinsă de Monza în semifinale (2-2, 1-2).

Rareș Burnete (22 de ani) este internațional român U21 și este sub contract cu Lecce, dar în sezonul trecut a fost împrumutat la Juve Stabia, pentru care a bifat 28 de meciuri și 2 goluri. În condițiile actuale, atacantul se va întoarce aproape sigur la Lecce și ar putea fi împrumutat la o altă echipă din Serie B.