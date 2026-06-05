În octombrie 2024, FC Botoșani reușea să îl legitimeze pe portarul grec Giannis Anestis, fotbalist cu prezențe în Champions League. Născut pe 9 martie 1991, având 1.98 m și 90 de kg, Giannis Anestis semna un contract valabil pe un an cu drept de prelungire pentru încă un sezon. Ultimul club pentru care Giannis Anestis a jucat înainte de venirea în Moldova era AEL Limassol.

Anterior ciprioților, goalkeeperul de la FC Botoșani a mai evoluat pentru Panionios (Grecia), AEK Atena (Grecia), Hapoel Beer Sheva (Israel), IFK Göteborg (Suedia), Panetolikos (Grecia) și Karmiotissa Pano Polemidion (Cipru).

Giannis Anestis pleacă din Superliga, de la FC Botoșani. Negociază revenirea în Grecia

Însă, în această vară, acordul adițional care prevedea colaborarea până în acest an cu FC Botoșani ajunge la final, iar părțile sunt aproape să se despartă! Portarul are o carte de vizită impresionantă, având în palmares un titlu de Campion al Greciei cu AEK Atena (2018), o Cupă a Greciei tot cu AEK Atena (2016) și o Cupă a Suediei cu IFK Göteborg (2020), dar și prezențe în Champions League și Europa League.

Astfel, datorită și ”portofoliului”, Giannis Anestis este în negocieri avansate cu formația din țara natală – FC Panionios, conform publicației elene Monobala.

”După două sezoane extrem de productive în campionatul românesc, portarul grec se pregătește să deschidă un nou capitol în cariera sa. Experimentatul portar și-a îndeplinit obligațiile de la FC Botoșani și este în discuții cu Panionios, care ia în considerare serios perspectiva achiziției sale.

Portarul în vârstă de 35 de ani s-a mutat în România în toamna anului 2024 și s-a impus rapid titular în echipă, devenind unul dintre cei mai constanți jucători.

În primul său sezon complet, a jucat în 28 de meciuri, păstrând 11 meciuri poarta fără gol, în timp ce în sezonul care tocmai s-a încheiat, el a jucat în 31 de meciuri în campionat și a păstrat zece poarta fără gol”, notează publicația citată.

Cota lui Anestis este de 300.000 de euro în acest moment!