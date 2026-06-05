Dinamo a anunțat vineri despărțirea de antrenorul principal croat Zeljko Kopic.

Vestea a venit parcă de nicăieri și a căzut ca un trăsnet pentru fanii ”câinilor”.

Iar Kopic a postat un mesaj emoționant la despărțirea de Dinamo: ”Am venit ca un străin și plec ca un Câine Roșu”.

Următoarea destinație a lui Kopic

Publicația croată Germanijak a scris, imediat după plecarea tehnicianului de la Dinamo, despre următoarea destinație a lui Zeljko Kopic:

”După despărțirea de Dinamo și obținerea unor rezultate excelente în capitala României, întrebarea care se pune este unde își va continua cariera antrenorul croat în vârstă de 48 de ani.

Conform unor informații, acesta ar avea oferte din partea mai multor cluburi europene, dar interesul manifestat trebuie, desigur, confirmat printr-o semnătură”.

Croații despre Kopic

Sub titlul ”Kopić părăsește Dinamo București. Suporterii i-au dedicat un banner în limba croată”, publicația Index.hr notează:

”ŽELJKO KOPIĆ (48) nu mai este antrenorul echipei Dinamo București. Specialistul croat și-a reziliat de comun acord contractul cu clubul român după doi ani și jumătate de colaborare. Kopić și Dinamo tocmai au încheiat un sezon în care au terminat pe locul patru în prima ligă românească, pentru ca apoi să piardă cu 2-1 în fața FCSB în finala barajului din Conference League, ratând calificarea europeană.

El a preluat un club care lupta pentru supraviețuire și l-a condus spre vârful clasamentului. Kopić a preluat conducerea echipei Dinamo în decembrie 2023, găsind clubul pe penultima poziție în clasament. El a reușit să îmbunătățească rezultatele și să asigure clubului un loc în prima ligă a fotbalului românesc prin baraje.

Sub conducerea lui Kopić, Dinamo a făcut apoi un pas înainte și a luptat în fruntea clasamentului în următoarele două sezoane. Anul trecut, echipa a jucat în play-off și a terminat pe locul șase, iar locul patru ocupat anul acesta este cel mai bun rezultat al clubului de la locul trei obținut în 2017.

Fanii: Te iubim, Željko!

Munca lui Kopić a fost recunoscută și de presa românească, care l-a desemnat de două ori cel mai bun antrenor al anului. De asemenea, a primit de mai multe ori premiul pentru antrenorul lunii. A fost, de asemenea, asociat cu postul de selecționer al naționalei României, dar nu s-a concretizat nimic.

Antrenorul croat era, de asemenea, foarte îndrăgit de suporteri, care, la ultimul meci al sezonului, înainte să se afle că va părăsi clubul, i-au dedicat un banner în limba croată: „Ai venit ca un străin. Și ai devenit un «câine roșu» pentru totdeauna. Te iubim, Željko!”.