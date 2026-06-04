În noua gamă lansată de gigantul chinez există șanse versiuni, iar prețurile pornesc de la 9.100 de dolari până la 13.500 de dolari. Constructorul mizează pe o combinație rar întâlnită în industrie: tehnologie avansată, autonomie generoasă și un preț accesibil pentru publicul larg. Modelul lansat de Geely este mult mai ieftin decât Dacia, care are un preț de pornire mult mai mare, de aproximativ 14.000 de euro pentru un Logan.

Noua generație EX2 vine cu modificări importante atât la nivel tehnic, cât și cu un ”upgrade” la nivel de confort și siguranță. Cea mai importantă veste pentru clienți este creșterea autonomiei, care ajunge acum până la 480 de kilometri în funcție de versiunea aleasă. Varianta de bază oferă o autonomie de aproximativ 410 kilometri, suficientă pentru viața de zi cu zi sau ”escapadele” de weekend.

Cum arată mașina mai ieftină decât Dacia

La exterior, modelul vine cu un look modern, cu blocuri optice LED redesenate, stopuri actualizate și jante de 16 inchi, cu un design nou. Evident, clienții vor putea alege dintre mai multe culori pentru caroserie.