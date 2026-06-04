GALERIE FOTO Chinezii au lansat mașina mai ieftină decât Dacia!

Chinezii au lansat mașina mai ieftină decât Dacia! AUTO Foto / Instagram @ojabiraca
SPORT.RO
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Geely a lansat noile variante pentru modelul Geome Xingyuan, denumit și Geely EX2 pe piețele internațională.

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În noua gamă lansată de gigantul chinez există șanse versiuni, iar prețurile pornesc de la 9.100 de dolari până la 13.500 de dolari. Constructorul mizează pe o combinație rar întâlnită în industrie: tehnologie avansată, autonomie generoasă și un preț accesibil pentru publicul larg. Modelul lansat de Geely este mult mai ieftin decât Dacia, care are un preț de pornire mult mai mare, de aproximativ 14.000 de euro pentru un Logan.

Noua generație EX2 vine cu modificări importante atât la nivel tehnic, cât și cu un ”upgrade” la nivel de confort și siguranță. Cea mai importantă veste pentru clienți este creșterea autonomiei, care ajunge acum până la 480 de kilometri în funcție de versiunea aleasă. Varianta de bază oferă o autonomie de aproximativ 410 kilometri, suficientă pentru viața de zi cu zi sau ”escapadele” de weekend.

Cum arată mașina mai ieftină decât Dacia

La exterior, modelul vine cu un look modern, cu blocuri optice LED redesenate, stopuri actualizate și jante de 16 inchi, cu un design nou. Evident, clienții vor putea alege dintre mai multe culori pentru caroserie.

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Foto / Instagram @ojabiraca
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Interiorul reprezintă ”piesa de rezistență”. Geely a introdus noua platformă multimedia Galaxy Flyme Auto 2.0, care promite o experiență digitală mult mai fluidă. Sistemul este susținut de un procesor performant, 16 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare, specificații întâlnite mai degrabă la automobile cu prețuri mult mai ridicate.

Șoferul beneficiază de un instrumentar digital de 8,8 inchi și de un ecran central generos de 14,6 inchi, prin intermediul căruia pot fi controlate majoritatea funcțiilor vehiculului. De asemenea, comenzile vocale au fost extinse, permițând interacțiunea cu sistemele mașinii într-un mod mai natural.

Capitolul siguranță și asistență la condus a fost și el îmbunătățit. EX2 poate fi echipat cu funcții avansate precum pilot automat pentru autostradă, sisteme inteligente de parcare, memorarea traseelor utilizate frecvent în parcări și monitorizarea stării șoferului. În plus, mașina dispune de un mod de supraveghere atunci când este parcată, similar soluțiilor întâlnite la modele premium.

Geely a dat lovitura cu EX2. E printre cele mai populare din China!

EX2 s-a impus ca unul dintre cele mai populare automobile electrice din China, depășind în anumite perioade de vânzări modele consacrate de la producători internaționali. Strategia Geely vrea să demonstreze că tehnologia modernă nu trebuie să fie rezervată exclusiv mașinilor scumpe.

Prin acest upgrade, constructorul chinez încearcă să își consolideze poziția de lider într-o piață extrem de competitivă și să atragă noi clienți interesați de mobilitatea electrică la costuri accesibile.

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