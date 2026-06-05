VIDEO Hagi anunță schimbări masive la România - Țara Galilor: "O echipă total nouă"

Hagi anunță schimbări masive la România - Țara Galilor: &quot;O echipă total nouă&quot; Nationala
SPORT.RO
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România se pregătește de un nou meci amical, contra Țării Galilor, sâmbătă, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua din București.

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Amicalul cu Țara Galilor vine la patru zile după remiza înregistrată de România în partida cu Georgia, de la Tbilisi (1-1). Atunci, Gică Hagi a avut un lot de 23, în timp ce 9 jucători au rămas la Mogoșoaia pentru a se pregăti înaintea duelului cu Țara Galilor.

Gică Hagi anunță o echipă nouă a României la meciul cu Țara Galilor

FRF a anunțat, vineri, că 7 jucători au părăsit deja cantonamentul naționalei și nu vor fi în lot pentru partida cu Țara Galilor: Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău și Florin Tănase.

La conferința de presă premergătoare jocului, Gică Hagi a anunțat că va alinia un prim 11 complet diferit față de cel din Georgia. Selecționerul României a făcut și o caracterizare echipei galeze.

"Sperăm ca și mâine să facem un joc bun, așa cum prima echipă care a jucat în Georgia a făcut un meci destul de bun. Atitudinea lor a fost bună, ritmul a fost bun. Fiecare a dat tot ce a putut.

Am planificat să facem foarte multe schimbări. La meciul cu Țara Galilor suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte agresivă defensiv. Trebuie să fim foarte atenți la aspectul ăsta. E o echipă căreia îi place să construiască. O să fie un meci bun, foarte interesant. Sperăm să câștigăm și să îi facem fericiți pe fani.

Vom juca cu o altă echipă, total nouă. Sunt și cei care au jucat mai puțin în Georgia, vor fi și ei. În ultimele zile am dat drumul unui grup de jucători care a jucat mult în Georgia. Mai avem 3 jucători care azi nu sunt sută la sută și am păstrat numai jucătorii sută la sută.

Îmi pare rău pentru cei care au fost cu mine două zile și nu sunt pe teren, dar asta, e trebuie să ne adaptăm al situația care e - sfârșit de campionat, oboseală. La meci trebuie să arătăm foarte bine, să fim conectați, să avem determinare și să încercăm să dictăm ritmul și intensitatea", a spus Hagi.

  • Cum a arătat primul 11 al României la meciul cu Georgia: Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Screciu, R. Marin, Moruțan, Hagi, Mihăilă - Coman

Cum arată lotul României pentru partida cu Țara Galilor

PORTARI

  • Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);

ATACANȚI

  • Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 5/3), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 21/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).
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