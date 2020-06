PSG il pierde pe "Noul Zidane", care poate ajunge pe o suma infima la Arsenal

“Tunarii” au prima sansa sa obtina semnatura talentului Adil Aouchiche.

Pustiul Adil Aouchiche (17 ani) i-a anunta pe cei de la PSG ca nu vrea sa isi prelungeasca contractual scadent la finalul lunii si ca doreste sa plece la un alt club, unde poate juca mai mult si progresa mai rapid. In acest sezon, acesta are trei meciuri pentru echipa lui Thomas Tuchel, dar poate ajunge la Arsenal, unde Mikel Arteta l-a cerut in mod special. Aouchiche, care este golgheterul all-time al Campionatului Europan U17, mai este dorit de FC Sevilla, Saint Etienne, Lille si Bordeaux.

El este supranumit “Noul Zidane”, pentru ca joaca ca mijlocas ofensiv, are aceeasi inaltime si are ascendenta algeriana, la fel ca antrenorul lui Real Madrid. Aouchiche cere un salariu de 25.000 de euro pe saptamana (1.2 milioane de euro pe an) si este cotat la 5.4 milioane de euro, dar Arsenal ar urma sa plateasca putin peste 4 milioane de euro ca grila de formare. Tanarul a castigat titlul in acest an cu PSG si este al doilea cel mai tanar marcator din istoria clubului, dupa golul contra lui Linas-Monthhery din Cupa Frantei.