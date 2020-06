Transferul pe care nu-l astepta NIMENI in seiful miliardarilor de la City! Cu cine s-a inteles gigantul din Manchester

Manchester City a realizat un transfer spectaculos.

"Cetatenii" l-au adus pe tanarul mijlocas bulgar Filip Krastev de la PFC Slavia Sofia. Fotbalistul in varsta de 18 ani a trecut testul medical in acest weekend, vestea transferului fiind data de presedintele clubului bulgar, Ventseslav Stefanov, care a anuntat ca jucatorul va ramane la Sofia pana la finalul acestui an.

Potrivit lui Stefanov, zilele viitoare acordul va fi finalizat. "Parametrii transferului lui Krastev la City au fost stabiliti. Contractul va fi semnat saptamana viitoare si va fi anuntat publicului imediat dupa ce va fi finalizat", a declarat presedintele Slaviei Sofia pentru dsport.

Man City set to sign Filip Krastev after he passes medical as Pep Guardiola plans future https://t.co/SVt4hsOJE0 pic.twitter.com/7HKPTqx6EH — Mirror Football (@MirrorFootball) June 21, 2020

Desi are doar 18 ani, Filip Krastev a bifat deja 25 de aparitii pentru bulgari, reusind o pasa de gol. El va ramane la Sofia pana la finalul lui 2020, iar apoi va ajunge la Lommel SK, echipa afiliata lui Manchester City.

Acolo el va putea fi analizat de Pep Guardiola, care ar putea sa-l integreze in echipa principala in sezonul 2021/22.