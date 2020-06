Scandal in Liga 1! FCSB risca sa fie data in judecata dupa transferul lui Miron! "Trebuie sa ne recuperam banii de undeva!"

Transferul lui George Miron poate avea urmari dezastruoase pentru FCSB.

Potrivit ProSport, in aceasta saptamana lichidatorul judiciar al clubului Otelul Galati va formula chemarea in judecata pentru recuperarea procentelor in cazul transferului lui Miron la FCSB.

"Echipa mea de avocati a terminat studierea actelor, iar in maximum 3 zile vom face o chemare in judecata la Comisia pentru Solutionarea Litigiilor din cadrul FRF. Acum trebuie sa ma gandesc foarte serios daca vom chema in judecata si FCSB pentru ca noi trebuie sa ne recuperam totusi banii de undeva.

Plec de la premiza ca Gigi Becali nu a fost informat de Valeriu Iftime de procentele pe care le are de achitat dintr-un ulterior transfer, dar sa nu creada domnul Iftime ca noi putem sa fim asa de usor de pacalit. Sunt convins ca el a dorit sa se vada cu sacii in caruta, iar apoi a zis ca merge si asa, ca Otelul este oricum intrata in faliment. Dar nu merge si asa, deoarece actele sunt foarte clare. Acolo scrie negru pe alb ca avem procente dintr-un viitor transfer.

Poate ca este bine ca procentele pe care Gigi Becali le are de achitat catre FC Botoșani, dupa ce il vinde pe Miron, sa ni le plateasca direct noua. Oricum, in 2-3 zile voi decide daca chemam ambele cluburi în judecata sau doar pe FC Botosani", a declarat Mihail Bojinca.

Reamintim ca, potrivit ProSport, FC Botosani trebuia sa achite catre Otelul Galati 40% din sumele incasate in urma transferului lui George Miron.

Oficialii galatenilor considera ca sunt indreptatiti sa isi primeasca banii, desi clubul este in faliment din 2016. Acestia au spus ca FIFA le-a cerut sa isi plateasca restantele fata de 2 fosti jucatori, iar in acest caz echipa ar trebui sa incaseze procentele existente in contract cu privire la transferul fundasului la FCSB.