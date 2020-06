Ianis Hagi, primul antrenament oficial dupa transferul la Rangers! Imagini de la sesiunea de pregatire 

Glasgow Rangers a reluat antrenamentele dupa 3 luni de pauza.

Desi campionatul Scotiei a fost incheiat oficial, iar Celtic a fost declarata campioana, echipa lui Steven Gerrard a reluat sesiunile de pregatire.

Pe contul de Twitter al lui Rangers au aparut primele imagini de la antrenamentul de ieri, prima sesiune oficiala dupa 14 saptamani de pauza. Este si primul antrenament al lui Ianis Hagi ca jucator al lui Rangers, dupa ce a fost transferat de scotieni in schimbul sumei de 3.5 milioane de euro.

In imagini se vede cum jucatorii s-au antrenat individual, la sosirea la baza li s-a luat temperatura pentru a se asigura ca nu prezinta vreun pericol.

Rangers mai are de disputat returul optimilor de finala Europa League cu Bayer Leverkusen, care cel mai probabil se vor juca in luna august. In tur, meciul s-a incheiat 3-1 pentru nemti.