Bomba pe piata transferurilor! Gabi Tamas s-ar fi inteles cu Rapid! Care sunt conditiile pentru ca fundasul sa evolueze in Giulesti din sezonul viitor

Fundasul in varsta de 36 de ani si-a prelungit intelegerea cu Astra pana la finalul campionatului, iar apoi va deveni jucator liber de contract.

Potrivit ProSport, Gabi Tamas a batut deja palma cu echipa din Giulesti, iar daca echipa va reusi sa promoveze in Liga 1, fostul international roman va evolua sub comanda lui Dan Alexa.

Florin Manea, directorul sportiv al rapidistilor, se afla in relatii bune cu Tamas. In 2010 acesta a fost impresarul lui si i-a rezolvat transferul in Premier League, la West Bromwich Albion. Pe langa toate acestea, jucatorul Astrei a fost asigurat ca nu vor exista probleme financiare daca vor reusi promovarea in primul esalon al fotbalului roamnesc.

Tamas a declarat acum 2 zile ca urmatoarea echipa unde va merge isi doreste sa castige trofee.

"Am motivatie pentru ca vreau sa dovedesc ceva si vreau sa castig trofee, pentru ca sunt pe final de cariera. Imi doresc sa joc foarte bine si sa fiu convocat la echipa nationala. Pe final de cariera, sa prind un turneu final, ar fi extraordinar", a declarat Gabi Tamas pentru ProSport.