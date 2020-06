Primul jucator important care s-ar putea desparti de Real Madrid! Serie A este urmatoarea destinatie: un club insista pentru transfer

Real Madrid ar putea sa renunte la un jucator important in aceasta vara.

Luka Jovic (22 de ani) ar putea sa o paraseasca pe Real Madrid in aceasta vara dupa doar un sezon petrecut pe Santiago Bernabeu.

Atacantul adus de la Frankfurt ca o mare speranta, in schimbul a 60 de milioane de euro, ar putea face pasul in Serie A, la AC Milan.

Potrivit italienilor de la Calciomercato, AC Milan vrea sa il imprumute pe Jovic pentru urmatoarele doua sezoane.

Jovic mai are contract cu Real Madrid pana in 2025 si salariul mare pe care il are ar fi singura problema pentru Milan.

Aproximativ 10 milioane de euro pe sezon incaseaza Jovic pe Bernabeu, fiind unul dintre cei mai bine platiti jucatori.

In prezent, atacantul este accidentat si ar putea lipsi tot restul sezonului. Jovic a suferit o fractura la glezna de la piciorul stang in timp ce se antrena acasa pe perioada izolarii.