Inca o problema pentru FCSB! Otelul Galati cere ca transferul lui Miron de la Botosani sa se ANULEZE 

Otelul Galati, club aflat in faliment inca din anul 2017 a pornit o actiune prin care cere ca transferul lui Andrei Miron de la Botosani la FCSB sa se anuleze.

Lichidatorul judiciar al lui Otelul, Mihai Bojinca a anuntat inca de la anuntul transferului lui Andrei Miron de la Botosani la FCSB, din luna februarie, ca va face tot posibilul sa blocheze transferul.

Otelul a pornit in instanta, la Tribunalul Bucuresti, o actiune prin care cere ca transferul fundasului central sa fie anulat. Motivul are legatura cu drepturile pe care Otelul le-a pastrat pentru Miron in momentul transferului sau la Botosani, in 2015.

Fundasul a ramas in coproprietatea ambelor cluburi, care aveau 60%, respectiv 40% din drepturile federative ale sale, iar din documente reiere ca Botosani nu poate vinde jucatorul fara acordul oficialilor lui Otelul. Cu toate astea, Botosani l-a vandut pe Miron fara sa anunte clubul, dar si fara sa achite procentul din vanzarea lui.

FCSB l-a luat pe Andrei Miron pe zero lei de la FC Botosani, in luna februarie. Fundasul central cotat la 800 000 de euro a jucat 4 meciuri in tricoul ros-albastrilor si a inscris un gol.

Daca Otelul va castiga, problemele de lot ale FCSB s-ar putea mari, dupa ce Vintila are deja o lista lunga de nume importante de la club care s-au accidentat.