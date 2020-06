Neymar e bun de PLATA! Instanta a decis ca starul brazilian trebuie sa ii achite Barcelonei 6,7 milioane de euro in urma transferului la PSG

Neymar a primit o veste care nu-l va incanta deloc: trebuie sa ii achite Barcelonei o multime de bani.

Barcelona primeste o veste buna la nivel judiciar. Neyamr trebuie sa achite catalanilor 6,7 milioane de euro, bani pe care Barca i-a oferit ca bonus in momentul in care brazilianul si-a reinnoit contractul, anunta Mundo Deportivo. Odata cu plecarea la PSG, acest bonus nu i-a mai revenit lui Neymar, iar acum e bun de plata.

Este a 15 infatisare in instanta si Barcelona are castig de cauza, in sfarsit. Neymar semnase in 2016 un nou contract cu Barcelona, valabil pana in 2021, dar bonusul nu i-a mai revenit jucatorului dupa plecarea la Paris.

Neymar a plecat la PSG in 2017, pentru suma de 22 de milioane de euro si isi petrecuse doar un an din noul contract la catalani. Barcelona nu i-a platit acesti bani lui Neymar, astfel ca brazilianul i-a dat in judecata, pierzand procesul.

Probabil ca nu se termina totul aici, deoarece avocatii lui Neymar vor sa faca apel la decizie. 43,65 milioane de euro cerea Neymar despagubiri, dar a pierdut procesul.

"Hotararea respinge in intregime cererea jucatorului, iar el trebuie sa restituie clubului 6,7 milioane de euro. Intrucat aceasta decizie poate fi atacata, clubul va continua sa isi apere interesele.", a scris Barcelona intr-un comunicat.

