Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"

Gabriel Jesus a fost una dintre absențele majore pentru Arsenal în sezonul trecut, din cauza unei accidentări la genunchi care l-a forțat să suporte o intervenție chirurgicală.

Din păcate, această accidentare l-a limitat la startul a mai puțin de jumătate din meciurile din Premier League ale „tunarilor”. Totuși, brazilianul a avut parte de o pregătire completă în această vară, ceea ce i-a permis să își recupereze forma și să se prezinte bine în această perioadă de pre-sezon.

Mikel Arteta, tehnicianul formației londoneze, a vorbit cu entuziasm despre Gabriel Jesus înainte de primul meci din campionat și a indicat că brazilianul este pregătit să aibă un impact semnificativ în acest sezon.

„100%,” a răspuns Arteta atunci când a fost întrebat dacă Jesus poate avea un impact major.

„Unul dintre cele mai importante lucruri în acest sport este forța mentală. Gabi vrea să facă lucruri mari. Când ești înconjurat de oameni care te iubesc și vor să pună totul în ajutorul tău și să te facă mai bun, și când acei oameni sunt puțin răbdători, și vezi că acea persoană vrea cu adevărat să reușească după tot ce a trecut, este cel mai bun început”, a adăugat tehnicianul, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei.

????⚪️???????? Arteta on Gabriel Jesus: “Gabi looks like he really wants to do great things so that’s the best start”.

“When you are surrounded by people who love you, wanting to put in everything that they can to help you and make you better, you can see the results”. pic.twitter.com/azb8ID5NEx