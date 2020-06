A ratat transferul carierei! Dorin Rotariu putea ajunge la Manchester United! Dezvaluiri incredibile facute de fostul presedinte al lui Dinamo 

Constantin Anghelache, fostul presedinte al lui Dinamo a dezvaluit cum putea ajunge Dorin Rotariu pe Old Trafford.

In timpul unui cantonament din Anglia din 2014, antrenorul 'diavolilor rosii', David Moyes, cel care a preluat echipa dupa retragerea lui Sir Alex Ferguson era interesat de Rotariu si ar fi fost dispus sa plateasca 8 milioane de euro pentru atacantul roman.

"A fost o discutie in care eu am crezut intotdeauna. Am stat impreuna la meci, in 2014, l-a vazut pe Rotariu si m-a intrebat 'E al vostru?'. Am uitat sa ii spun ca e luat prin coproprietate cu Timisoara. Nu am mintit, a fost doar o omisiune. Mi-a spus asa: 'E un jucator extraordinar! Ti-as propune o afacere, dar nu stiu cum o interpretezi. Am vrea sa il cumparam noi, sa il facem coproprietate.

Sa va dam o suma acum si sa o consolidam dupa doi ani, el urmand sa joace tot la Dinamo. Atunci sa va completam pana la suma de 8 milioane de euro sau daca vreti sa ramana tot in coproprietate'. Eu am fost adeptul acestei idei, insa discutand cu cine trebuia, mi s-a spus 'Nu! Il ia sau nu il ia!'", a povestit Anghelache pentru Gazeta Sporturilor.

Dorin Rotariu a plecat de la Dinamo in 2017 la Brugge. De la Brugge a fost imprumutat la Mouscron, iar la finalul imprumutului, belgienii l-au imprumutat la AZ Alkmaar. In februarie 2019, Astana l-a cumparat pe Rotariu de la Brugge cu 1.5 milioane de euro.

In acest sezon, Rotariu a jucat 17 meciuri in tricoul Astanei si a inscris un gol. Cota de piata a romanului este de 1.7 milioane de euro conform Transfermarkt.