Urmeaza transferul de MILIOANE?! Florinel Coman s-ar putea bate cu City si Liverpool! Atacantul, pe lista unui club din Premier League

Vesti bune pentru Gigi Becali. Jurnalistii britanici au anuntat ca fotbalistul roman este pe lista de cumparaturi a lui Sheffield United.

Clubul din Premier League se afla pe locul 7 in clasament, iar pe lista lor se mai afla nume precum: Altay Bayindir Ugurcan Cakir, Mady Camara, Omar Elabdellaoui, Ali Youssef si Eberechi Eze.

"United a luat legatura cu mai multi reprezentanti ai jucatorilor doriti, in ultimele saptamani, intrucat perioada de transferuri e aproape de deschidere. Emmanuel Dennis, de la Club Brugge, a fost primul pe lista, dar acesta deja a refuzat transferul. Pe lista se mai afla portarii Altay Bayindir si Ugurcan Cakir, Mady Camara de la Olympiakos, Omar Elabdellaoui si Ali Youssef, Florinel Coman, de la FCSB, dar si Eberechi Eze, de la Queens Park Rangers", a scris examinerlive.co.uk.

De asemenea, Chris Wilder, managerul englezilor, a discutat despre fotbalistii pe care doreste sa ii transfere in aceasta vara.

"100% am luat legatura cu reprezentantii jucatorilor. Am avut o sedinta cu conducerea saptamana trecuta, unde mi-am exprimat dorintele. Sunt un manager preocupat, ma ocup de tot. Am facut cateva recomandari conducerii, dar si noi suntem afectati de aceasta situatie, am pierdut bani. Conducătorii vor incerca sa cumpere pe cine avem pe lista, in aceasta situatie, pentru a imbunatati lotul. Cred ca inca avem un club atractiv, pentru a-i convinge pe acetti jucatori sa vina. Trebuie sa intelegem situatia financiara in care ne-am aflat si trebuie sa fim inteligenti si chiar mai inteligenti decat am fost in trecut", a spus Chris Wilder

In acest sezon, Coman a evoluat in 36 de partide. Mijlocasul lui FCSB a reusit sa inscrie 14 goluri si a oferit 10 pase decisive.