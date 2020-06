"Am zis ca l-am luat pe Maradona!" Transferul care ii da batai de cap lui Gigi Becali! Vintila, principala problema in jocul slab al lui Vina: "Cere mereu 'simplu, simplu!'"

Gigi Becali este multumit de jocul echipei sale, chiar daca a suferit o infrangere in deplasarea de la Cluj.

CFR Cluj s-a impus cu 1-0 in derby-ul cu FCSB, insa patronul ros-albastrilor nu este dezamagit. Prestatia jucatorilor sai l-au insufletit pe Gigi Becali, care insa l-a criticat din nou pe Ionut Vina pentru jocul slab facut.

Introdus de Vintila in minutul 33, Vina a fost schimbat in minutul 62, dupa ce ii pasase lui Omrani mingea in propriul careu. Norocul mijlocasului a fost Bogdan Planic, care l-a deposedat pe Omrani. Gigi Becali s-a declarat dezamagit de prestatia mijlocasului, pe care il vedea 'noul Maradona' atunci cand l-a adus.

Mai mult, patronul pune si pe seama antrenorului Vintila jocul slab al lui Vina din cauza indicatiilor tehnicianului, care le cere jucatorilor sai sa joace intotdeauna simplu.

"Pai Vina e o pierdere, sa nu se supere, asta e. De ce e pierdere? Joaca numai in spate. Pai, mijlocas joci doar in spate? Aici e vina staff-ului tehnic, ii auzi 'simplu, simplu'. Le-am zis sa nu mai aud simplu, ca simplu poate juca si Vasile. Vreau complicat, sa joace ingenios. Spune-i lui Coman :'Simplu!'. Coman e fotbalist de simplu?

Simplu nu inseamna inventie. Vina mai si inventa la noi, dar la noi nu o mai face. Eu o sa incerc sa il revitalizez, sa mai urce cu mingea la picior. In primele doua etape am zis ca l-am luat pe Maradona. El juca de teama, ca a venit cu emotii, a venit cu teama aia de la Gica. A jucat de teama sa se implementeze in echipa, trebuia schimbat imediat, de atunci. Nu l-am schimbat eu, dar foarte bine ca l-a schimbat. Daca nu il schimba Vintila, il schimbam eu", a declarat Gigi Becali la PRO X.