BREAKING NEWS | "Am vorbit cu el, a zis ca e posibil sa vina!" Transferul de CHAMPIONS LEAGUE pe care-l viseaza Becali la FCSB

Neamtul Neubert a lucrat ultima data pentru FCSB in 2016.

Becali il vrea inapoi, convins ca preparatorul fizic german ar putea scoate maximum din jucatorii pe care FCSB viseaza sa obtina zeci de milioane de euro.

Becali dezvaluie ca a luat deja legatura cu Neubert, care acum lucreaza cu Reghecampf la Al Wasl. Patornul FCSB mizeaza pe dorinta preparatorului de a fi aproape de sotia sa romanca.

"Am vorbit cu Neubert si e posibil sa vina. Am vorbit cu Reghe sa-l lase, a zis ca-l lasa. E casatorit cu o romanca, ar vrea sa vina! Trebuie sa-l conving. O sa iau si zeci de milioane, si campionate. Azi nu pot sa fiu tare-n gura! Azi tac, ce sa fac? Cat poate sa vrea? 10 000 pe luna ii dau. Avea 8 000 data trecuta. Sa vedem, nu-i asa scump. E nevoie de preparator pentru ca avem 7-8 jucatori accidentati. Vreo 4 au aceeasi leziune, la aceiasi muschi. Suntem rasul lumii la accidentari! Nimeni nu mai are accidentati cati avem noi?", a spus Becali la Digisport.