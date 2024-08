Potrivit Mundo Deportivo, catalanii vor să-și vândă extrema dreaptă, întrucât nu intră în planurile pentru noul sezon ce stă să înceapă. În acest context, două dintre echipele de top din Anglia, Arsenal și Newcastle United, sunt interesate de serviciile sale.

Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului

Barcelona, confruntată cu dificultăți financiare, vede în vânzarea lui Raphinha o oportunitate de a-și echilibra bugetul. Arsenal este dispusă să plătească 42 de milioane de lire sterline pentru a-l aduce pe brazilian la Londra, însă tunarii au concurență serioasă din partea lui Newcastle, care monitorizează situația jucătorului de câteva luni.

Deși Arsenal pare să fie opțiunea preferată pentru Raphinha, mai ales datorită participării echipei în Liga Campionilor și ambițiilor de a lupta pentru titlul din Premier League, nu i se garantează un loc titular pe Emirates Stadium. Bukayo Saka și Gabriel Martinelli sunt în continuare opțiunile preferate de Mikel Arteta.

Pe de altă parte, Newcastle vede în Raphinha o completare ideală pentru completarea liniei ofensive, sub conducerea lui Eddie Howe. Totuși, brazilianul și-a exprimat dorința de a rămâne la Barcelona și de a lupta pentru un loc în echipa condusă de Hansi Flick.

În plus, clubul catalan a refuzat recent o ofertă de aproximativ 65 de milioane de euro din partea unei echipe saudite, pe care au considerat-o sub așteptările lor, dacă luăm în calcul faptul că au plătit 58 de milioane plus 7 milioane în variabile pentru a-l achiziționa de la Leeds United în vara lui 2022. DETALII AICI