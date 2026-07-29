VIDEO EXCLUSIV Robert Niță, caracterizare fabuloasă pentru cinci fotbaliști români: ”Erau de 10 ori mai mari dacă se nășteau în alte țări”

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Robert Niță, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

TAGS:
Robert NitaPoveștile sport.roIon GoanțăMiodrag BelodediciDaniel Prodan
Din articol

Emisiunea Poveștile Sport.ro a obișnuit să fie și o retrospectivă a carierei invitatului, iar Robert Niță, intervievat de Andru Nenciu într-o ediție, a dezvăluit pașii săi din copilărie, făcuți la început pe terenul de tenis, cum l-a fascinat sportul alb înainte să ia decizia definitivă: o carieră în fotbal.

Fotbaliștii români remarcați de Robert Niță la Poveștile Sport.ro

Crescut la juniorii Stelei, Niță a devenit în timp un rapidist convins și a fost adulat de fanii din Giulești. Câțiva antrenori i-au marcat cariera, iar Niță nu-i uită. La Poveștile Sport.ro, Niță a istorisit episoade de referință trăite alături de Mircea Rednic, Viorel Hizo sau Marin Barbu, dar și cum a fost să îi aibă adversari sau colegi pe marii fotbaliști ai României.

Miodrag Belodedici, Gică Hagi, Ioan Ovidiu Sabău sau regretatul Didi Prodan au fost numele rostite de Robert Niță când a fost întrebat de fotbaliștii grei pe care îi consideră, după cum s-a exprimat, ”zei” ai sportului și fotbalului românesc. - VEZI AICI CE A ZIS Niță despre Sabău, la Poveștile Sport.ro.

Robert Niță l-a văzut pe Ion Goanță din tribune, în copilărie

Celebrul citat al lui Gică Hagi, ”Trebuie să ne faceți statuie”, a fost reamintit de Robert Niță, care consideră că anumiți jucători români ar fi primit mai mult respect și mai multă atenție dacă s-ar fi născut în alte țări. 

Mergând și mai mult în trecut, Niță l-a remarcat și pe Ion Goanță!

”(...) domnul Hagi, mamă... păi când l-am văzut cu ghetele alea Lotto, când am jucat cu el. Se vedea că nu are șosete, că nu are jambiere... și cum lovea balonul scurt, se ducea mingea... .

Mă mai duceam la Rapid, cu tata, când eram copil, și îl vedeam pe Ion Goanță. Vai de capul meu, cum o ghidona! Domnul Goanță, domnul Hagi, Neluțu, fotbaliști imenși!

Domnul Hagi, când a zis cu statuile, nu a zis rău! Indiferent în ce țară se nășteau oamenii ăștia, erau zei! Erau de 10 ori mai mari decât au fost pentru România”, a spus Robert Niță în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Gheorghe Hagi - imagini de colecție

  • Gica hagi imago
×
Gica hagi sua
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”
ARTICOLE PE SUBIECT
Robert Niță, moment marcă înregistrată! De ce nu l-ar lua pe Daniel Niculae cu mașina: ”Ascultă tu-du-du, tu-du-du”
Robert Niță, moment marcă înregistrată! De ce nu l-ar lua pe Daniel Niculae cu mașina: ”Ascultă tu-du-du, tu-du-du”
Robert Niță i-a acordat nota 100 unui fotbalist: ”Prestanță, dialog, seriozitate!”
Robert Niță i-a acordat nota 100 unui fotbalist: ”Prestanță, dialog, seriozitate!”
Ultimatum pentru fotbalul românesc: ”Dacă nu reușește, suntem pe tobogan rău de tot”
Ultimatum pentru fotbalul românesc: ”Dacă nu reușește, suntem pe tobogan rău de tot”
Florin Motroc, un tată mândru. Poveste memorabilă cu fiica sa, Sânziana, la un meci în Blaj. "Mi-au rupt lanțul de la gât"
Florin Motroc, un tată mândru. Poveste memorabilă cu fiica sa, Sânziana, la un meci în Blaj. "Mi-au rupt lanțul de la gât"
La 36 de ani de când l-a ”încătușat” pe Maradona în România - Argentina, Iosif Rotariu a fost întrebat direct: ”Azi cât ai valora?”
La 36 de ani de când l-a ”încătușat” pe Maradona în România - Argentina, Iosif Rotariu a fost întrebat direct: ”Azi cât ai valora?”
Cât de mare a fost Miodrag Belodedici: ”Darul lui Dumnezeu pentru mine! Am simțit că Dumnezeu mă iubește!”
Cât de mare a fost Miodrag Belodedici: ”Darul lui Dumnezeu pentru mine! Am simțit că Dumnezeu mă iubește!”
Dan Savenco e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Dinamo, înfruntări de legendă și academia de succes
Dan Savenco e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Dinamo, înfruntări de legendă și academia de succes
Emil Săndoi povestește cum îl lua pe Gabi Torje „pe semnătură” la națională: „Ne trimiteau părinții procură”
Emil Săndoi povestește cum îl lua pe Gabi Torje „pe semnătură” la națională: „Ne trimiteau părinții procură”
Fundașii care l-au dat pe spate pe Emil Săndoi: ”Eleganță” / ”Pe 1 ianuarie mergea să se antreneze”
Fundașii care l-au dat pe spate pe Emil Săndoi: ”Eleganță” / ”Pe 1 ianuarie mergea să se antreneze”
Emil Săndoi a revenit cu o nouă predicție, după succesul din sezonul trecut: "Ei vor câștiga titlul!"
Emil Săndoi a revenit cu o nouă predicție, după succesul din sezonul trecut: "Ei vor câștiga titlul!"
„Nimeni, înaintea lui”. Pasionat de tenis, Emil Săndoi explică modul în care și-a ales favoritul
„Nimeni, înaintea lui”. Pasionat de tenis, Emil Săndoi explică modul în care și-a ales favoritul
După 26 de ani, Emil Săndoi a revăzut scena cu leul: explicația unui clip viral
După 26 de ani, Emil Săndoi a revăzut scena cu leul: explicația unui clip viral
ULTIMELE STIRI
E gata! FCSB a făcut anunțul
E gata! FCSB a făcut anunțul
Românul din Serie A și-a dat acordul și schimbă echipa: „Done deal”
Românul din Serie A și-a dat acordul și schimbă echipa: „Done deal”
Ajax Amsterdam - FK Vojvodina, LIVE pe VOYO joi, de la 21:00 | Cine arbitrează meciul + echipe probabile
Ajax Amsterdam - FK Vojvodina, LIVE pe VOYO joi, de la 21:00 | Cine arbitrează meciul + echipe probabile
Neymar s-a retras! ”Momentul meu de glorie a trecut. Am scris o pagină de istorie, am trăit multe lucruri și mi-am dat sufletul”
Neymar s-a retras! ”Momentul meu de glorie a trecut. Am scris o pagină de istorie, am trăit multe lucruri și mi-am dat sufletul”
Tun financiar pentru Universitatea Craiova! Suma uriașă pe care o pot încasa oltenii dacă ajung în grupa Champions League
Tun financiar pentru Universitatea Craiova! Suma uriașă pe care o pot încasa oltenii dacă ajung în grupa Champions League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

„Cutremur“ în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo și-a comunicat decizia clubului: „Îmi pare rău“

„Cutremur“ în Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo și-a comunicat decizia clubului: „Îmi pare rău“

Atacantul de națională adus de FCSB din Bundesliga a revenit în Germania!

Atacantul de națională adus de FCSB din Bundesliga a revenit în Germania!

Seară NEBUNĂ în Europa! Toate rezultatele din preliminariile Champions League și Conference League

Seară NEBUNĂ în Europa! Toate rezultatele din preliminariile Champions League și Conference League

Coșmarul FCSB-ului a semnat cu Dinamo. Noul fundaș central din Ștefan cel Mare

Coșmarul FCSB-ului a semnat cu Dinamo. Noul fundaș central din Ștefan cel Mare

Lovitură fabuloasă pentru Real Madrid: 1.221.000.000 de €!

Lovitură fabuloasă pentru Real Madrid: 1.221.000.000 de €!



Recomandarile redactiei
E gata! FCSB a făcut anunțul
E gata! FCSB a făcut anunțul
Românul din Serie A și-a dat acordul și schimbă echipa: „Done deal”
Românul din Serie A și-a dat acordul și schimbă echipa: „Done deal”
Neymar s-a retras! ”Momentul meu de glorie a trecut. Am scris o pagină de istorie, am trăit multe lucruri și mi-am dat sufletul”
Neymar s-a retras! ”Momentul meu de glorie a trecut. Am scris o pagină de istorie, am trăit multe lucruri și mi-am dat sufletul”
Tun financiar pentru Universitatea Craiova! Suma uriașă pe care o pot încasa oltenii dacă ajung în grupa Champions League
Tun financiar pentru Universitatea Craiova! Suma uriașă pe care o pot încasa oltenii dacă ajung în grupa Champions League
Un antrenor din Superliga aruncă bomba: „Va deveni cel mai bun atacant din România”
Un antrenor din Superliga aruncă bomba: „Va deveni cel mai bun atacant din România”
Alte subiecte de interes
Bogdan Lobonț a răspuns, după ce Robert Niță l-a făcut praf: ”Să vă spun ce am învățat afară”
Bogdan Lobonț a răspuns, după ce Robert Niță l-a făcut praf: ”Să vă spun ce am învățat afară”
Rapid, comunicat oficial după ce Robert Niță l-a făcut praf pe Bogdan Lobonț
Rapid, comunicat oficial după ce Robert Niță l-a făcut praf pe Bogdan Lobonț
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Un fost rapidist dă de pământ cu jucătorii lui Cristiano Bergodi! Ce spune de antrenorul italian
Un fost rapidist dă de pământ cu jucătorii lui Cristiano Bergodi! Ce spune de antrenorul italian
Dumitru Dragomir a răbufnit după ce Miodrag Belodedici a fost prins băut la volan: ”Nu vă este rușine?”
Dumitru Dragomir a răbufnit după ce Miodrag Belodedici a fost prins băut la volan: ”Nu vă este rușine?”
CITESTE SI
Când fi vârful valului de căldură în România. ANM: O „dorsală de aer foarte cald” va aduce temperaturi de aproape 40 de grade

stirileprotv Când fi vârful valului de căldură în România. ANM: O „dorsală de aer foarte cald” va aduce temperaturi de aproape 40 de grade

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

De unde poți vedea eclipsa totală de Soare din 12 august. Cinci locuri spectaculoase pentru a surprinde fenomenul rar

stirileprotv De unde poți vedea eclipsa totală de Soare din 12 august. Cinci locuri spectaculoase pentru a surprinde fenomenul rar

Escaladare în Orientul Mijlociu după un „atac-surpriză” al Iranului. SUA și Arabia Saudită au răspuns cu lovituri comune

stirileprotv Escaladare în Orientul Mijlociu după un „atac-surpriză” al Iranului. SUA și Arabia Saudită au răspuns cu lovituri comune

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!