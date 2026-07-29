Crescut la juniorii Stelei, Niță a devenit în timp un rapidist convins și a fost adulat de fanii din Giulești. Câțiva antrenori i-au marcat cariera, iar Niță nu-i uită. La Poveștile Sport.ro, Niță a istorisit episoade de referință trăite alături de Mircea Rednic, Viorel Hizo sau Marin Barbu, dar și cum a fost să îi aibă adversari sau colegi pe marii fotbaliști ai României.

Emisiunea Poveștile Sport.ro a obișnuit să fie și o retrospectivă a carierei invitatului, iar Robert Niță, intervievat de Andru Nenciu într-o ediție, a dezvăluit pașii săi din copilărie, făcuți la început pe terenul de tenis, cum l-a fascinat sportul alb înainte să ia decizia definitivă: o carieră în fotbal.

Miodrag Belodedici, Gică Hagi, Ioan Ovidiu Sabău sau regretatul Didi Prodan au fost numele rostite de Robert Niță când a fost întrebat de fotbaliștii grei pe care îi consideră, după cum s-a exprimat, ”zei” ai sportului și fotbalului românesc. - VEZI AICI CE A ZIS Niță despre Sabău, la Poveștile Sport.ro.

Robert Niță l-a văzut pe Ion Goanță din tribune, în copilărie

Celebrul citat al lui Gică Hagi, ”Trebuie să ne faceți statuie”, a fost reamintit de Robert Niță, care consideră că anumiți jucători români ar fi primit mai mult respect și mai multă atenție dacă s-ar fi născut în alte țări.

Mergând și mai mult în trecut, Niță l-a remarcat și pe Ion Goanță!

”(...) domnul Hagi, mamă... păi când l-am văzut cu ghetele alea Lotto, când am jucat cu el. Se vedea că nu are șosete, că nu are jambiere... și cum lovea balonul scurt, se ducea mingea... .

Mă mai duceam la Rapid, cu tata, când eram copil, și îl vedeam pe Ion Goanță. Vai de capul meu, cum o ghidona! Domnul Goanță, domnul Hagi, Neluțu, fotbaliști imenși!

Domnul Hagi, când a zis cu statuile, nu a zis rău! Indiferent în ce țară se nășteau oamenii ăștia, erau zei! Erau de 10 ori mai mari decât au fost pentru România”, a spus Robert Niță în emisiunea Poveștile Sport.ro.