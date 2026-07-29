Emisiunea Poveștile Sport.ro a obișnuit să fie și o retrospectivă a carierei invitatului, iar Robert Niță, intervievat de Andru Nenciu într-o ediție, a dezvăluit pașii săi din copilărie, făcuți la început pe terenul de tenis, cum l-a fascinat sportul alb înainte să ia decizia definitivă: o carieră în fotbal.
Fotbaliștii români remarcați de Robert Niță la Poveștile Sport.ro
Crescut la juniorii Stelei, Niță a devenit în timp un rapidist convins și a fost adulat de fanii din Giulești. Câțiva antrenori i-au marcat cariera, iar Niță nu-i uită. La Poveștile Sport.ro, Niță a istorisit episoade de referință trăite alături de Mircea Rednic, Viorel Hizo sau Marin Barbu, dar și cum a fost să îi aibă adversari sau colegi pe marii fotbaliști ai României.
Miodrag Belodedici, Gică Hagi, Ioan Ovidiu Sabău sau regretatul Didi Prodan au fost numele rostite de Robert Niță când a fost întrebat de fotbaliștii grei pe care îi consideră, după cum s-a exprimat, ”zei” ai sportului și fotbalului românesc. - VEZI AICI CE A ZIS Niță despre Sabău, la Poveștile Sport.ro.
Robert Niță l-a văzut pe Ion Goanță din tribune, în copilărie
Celebrul citat al lui Gică Hagi, ”Trebuie să ne faceți statuie”, a fost reamintit de Robert Niță, care consideră că anumiți jucători români ar fi primit mai mult respect și mai multă atenție dacă s-ar fi născut în alte țări.
Mergând și mai mult în trecut, Niță l-a remarcat și pe Ion Goanță!
”(...) domnul Hagi, mamă... păi când l-am văzut cu ghetele alea Lotto, când am jucat cu el. Se vedea că nu are șosete, că nu are jambiere... și cum lovea balonul scurt, se ducea mingea... .
Mă mai duceam la Rapid, cu tata, când eram copil, și îl vedeam pe Ion Goanță. Vai de capul meu, cum o ghidona! Domnul Goanță, domnul Hagi, Neluțu, fotbaliști imenși!
Domnul Hagi, când a zis cu statuile, nu a zis rău! Indiferent în ce țară se nășteau oamenii ăștia, erau zei! Erau de 10 ori mai mari decât au fost pentru România”, a spus Robert Niță în emisiunea Poveștile Sport.ro.