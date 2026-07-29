Românul din Serie A și-a dat acordul și schimbă echipa: „Done deal”

Românul din Serie A și-a dat acordul și schimbă echipa: „Done deal” Stranieri
SPORT.RO
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Atacantul român este foarte aproape de o nouă provocare în fotbalul italian. 

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sudtirolRares BurneteLecceJuve Stabia
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Rareș Burnete (22 de ani) va pleca de la Lecce și va evolua în sezonul 2026/2027 pentru FC Sudtirol, formație din Serie B.

Internaționalul de tineret al României, cu 12 selecții și un gol la reprezentativa U21, își continuă astfel aventura în Italia, începută în 2023.

Rareș Burnete semnează cu Sudtirol

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Burnete și-a dat acordul pentru mutare, iar transferul va fi realizat sub formă de împrumut până la finalul sezonului.

„Done deal! Rareș Burnete la Sudtirol de la Lecce”, a scris Nicolo Schira pe X.

Atacantul de 1,85 metri nu a reușit să se impună la prima echipă a lui Lecce, pentru care a bifat doar opt apariții și 70 de minute în Serie A. În schimb, la nivel de Primavera a avut cifre excelente, cu 34 de goluri și 10 pase decisive în 99 de meciuri.

Burnete se întoarce în Serie B

În sezonul precedent, Burnete a fost împrumutat la Juve Stabia, tot în Serie B, unde a disputat 27 de meciuri, a înscris de două ori și a oferit două pase decisive. Unul dintre goluri a venit în semifinala play-off-ului de promovare în Serie A, împotriva celor de la Monza.

Contractul atacantului cu Lecce este valabil până în vara anului 2029, iar cota sa de piață este estimată la 500.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Sudtirol a încheiat sezonul trecut pe locul 16 în Serie B și și-a păstrat locul în eșalonul secund după barajul de menținere cu Bari, încheiat cu două remize albe, avantajul clasării mai bune în campionat fiind decisiv.

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