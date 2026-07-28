Atacantul de națională adus de FCSB din Bundesliga a revenit în Germania!

Salvatore Marrone (25 de ani), fost jucător al celor de la FCSB, s-a întors în Germania și evoluează pentru echipa din orașul său natal, 1. CfR Pforzheim.

Fotbalistul cu cetățenie română, germană și italiană a semnat cu formația din liga a cincea germană în vara anului 2025, după mai multe experiențe în România și Italia.

Salvatore Marrone joacă în liga a cincea din Germania

Născut la Pforzheim, din tată italian și mamă româncă, Marrone a adunat deja 20 de apariții și o pasă decisivă pentru formația care a încheiat sezonul trecut pe locul 7 în Oberliga Baden-Württemberg.