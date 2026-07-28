Atacantul de națională adus de FCSB din Bundesliga a revenit în Germania!

Salvatore Marrone (25 de ani), fost jucător al celor de la FCSB, s-a întors în Germania și evoluează pentru echipa din orașul său natal, 1. CfR Pforzheim.
Fotbalistul cu cetățenie română, germană și italiană a semnat cu formația din liga a cincea germană în vara anului 2025, după mai multe experiențe în România și Italia.
Salvatore Marrone joacă în liga a cincea din Germania
Născut la Pforzheim, din tată italian și mamă româncă, Marrone a adunat deja 20 de apariții și o pasă decisivă pentru formația care a încheiat sezonul trecut pe locul 7 în Oberliga Baden-Württemberg.
- Salvatore Marrone, într-un duel cu Andrei Cordea
Atacantul de bandă stângă a fost adus de FCSB în vara lui 2018 de la juniorii lui FC Nurnberg, club care tocmai promovase în Bundesliga. La formația roș-albastră a evoluat pentru echipele de juniori și pentru formația secundă, fără să debuteze însă la seniori.
FCSB l-a împrumutat ulterior la Academica Clinceni și Dunărea Călărași, iar în 2020 a ajuns la Csikszereda. De-a lungul carierei a mai trecut pe la FC Voluntari, UTA Arad și CSC Șelimbăr.
În ianuarie 2025, Marrone a plecat din România și a semnat în Italia cu Termoli. După numai o lună a ajuns la United Riccione, iar câteva luni mai târziu s-a întors definitiv în Germania.
Fotbalistul are mai multe selecții la reprezentativele de juniori ale României și a fost convocat inclusiv la naționala U21.