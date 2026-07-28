Retururile din turul al doilea preliminar al Champions League și Conference League au oferit răsturnări de situație, goluri în minutele de prelungire și calificări decise după 120 de minute.

„Remontada” pentru Dinamo Zagreb. „U” Cluj poate da peste Apollon

Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale serii s-a disputat la Zagreb. După remiza din tur, 1-1, croații au fost conduși cu 2-0 pe teren propriu și păreau eliminați.

Dinamo a revenit însă spectaculos, a egalat dubla manșă și a împins meciul în prelungiri, unde a înscris golul calificării și s-a impus cu 3-2.

Un alt thriller s-a jucat în Letonia. Vardar Skopje conducea cu 2-0 în deplasare și avea avantaj de 4-3 la general, însă finalul a fost de coșmar pentru nord-macedoneni.

Riga FC a împins partida în prelungiri și a înscris de trei ori în cele 30 de minute suplimentare, câștigând cu 5-2 și obținând calificarea după una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale serii.

În altă ordine de idei, Apollon Limassol nu i-a lăsat nicio șansă formației georgiene Dila Gori. Ciprioții s-au impus cu 3-0 și au închis dubla manșă cu un categoric 7-0.

În turul următor, Apollon va întâlni câștigătoarea duelului dintre Universitatea Cluj și Brann.

Rezultatele complete ale serii

Champions League / turul 2 preliminar

KuPS – Sabah Baku 0-2 (0-3 la general)

Lincoln Red Imps – Mjallby 0-0 (0-3 la general)

Dinamo Zagreb – Thun 3-2, după prelungiri (4-3 la general)

Celje – Egnatia 2-2, după prelungiri (5-5 la general), 4-1 d.l.d.

Hearts – Sturm Graz 0-2 (0-6 la general)

Shamrock Rovers – Ararat-Armenia 2-1 (2-3 la general)

Conference League / turul 2 preliminar