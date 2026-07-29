Ajax Amsterdam - FK Vojvodina, LIVE pe VOYO joi, de la 21:00 | Cine arbitrează meciul + echipe probabile

Partida Ajax Amsterdam - FK Vojvodina va fi arbitrată de o brigadă din Grecia, cu Christos Vergetis la ”centru”.

Christos Vergetis va fi ajutat de Andreas Fotopoulos și Konstantinos Staikos, în timp ce rezerva va fi Dimitrios Moschou. Oficialii UEFA vor confirma componența exactă a camerei VAR înainte de începerea jocului.

Din lotul lui Marko Savic (n.r. antrenorul celor de la FK Vojvodina) va lipsi atacantul sârb Stefan Stanisavljevic (24 de ani), care a suferit o accidentare. Din cauza problemei medicale suferite, atacantul sârb nu va fi apt pentru a juca în meciul cu Ajax, iar opțiunile pentru atacul lui FK Vojvodina vor fi Nardin Mulahusejnovic sau Petar Sukacev.

Meciul va avea loc pe stadionul Johan Cruijff Arena

Ajax - Vojvodina | Echipe probabile de start

Ajax Amsterdam: M.Paes, L.Rosa, A.Bouwman, D.Blind, O.Winjdal, D.Klaassen, Y.Regger, O.Gloukh, S.Berghuis, K.Dolberg, M.Godts

M.Paes, L.Rosa, A.Bouwman, D.Blind, O.Winjdal, D.Klaassen, Y.Regger, O.Gloukh, S.Berghuis, K.Dolberg, M.Godts FK Vojvodina: D.Rosic, L.Barros, D.Crnomarkovic, K.Szucs, L.Nikolic, D.Zukic, N.Petrovic, I.Dakovac, P.Sukacev, N.Mulahusejnovic, L.Randelovic

În cazul în care Ajax trece mai departe, va întâlni în turul al treilea preliminar câștigătoarea dintre Shelbourne (Irlanda) și Nomme Kalju (Estonia). În cazul în care echipa lui Marko Savic va fi eliminată, formația sârbă va părăsi competițiile europene.