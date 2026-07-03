Emil Săndoi a fost invitatul lui Andru Nenciu în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro. Antrenorul a fost ”interogat” și cu privire la perioada de glorie a fotbalului românesc și a fost întrebat inclusiv despre adversarii de top pe care i-a înfruntat în carieră.

Miodrag Belodedici și Gică Popescu, fundașii lăudați de Emil Săndoi

Săndoi a rememorat duelurile cu Rodion Cămătaru, pe care îl consideră cel mai dificil 'nouar' întâlnit, dar i-a numit și pe brazilianul Romario și pe mexicanul Hugo Sanchez.

Coleg de cameră cu Gică Popescu în timpul Campionatului Mondial din Italia, Săndoi a dezvăluit cum l-a impresionat cel care avea să devină, în timp, căpitanul Barcelonei, prin profesionalismul său.

Emil Săndoi, convins că fundașii ar valora 100 de milioane de euro acum

Și Miodrag Belodedici a rămas în memoria lui Emil Săndoi ca fiind un fundaș de mare valoare, care astăzi ar valora cel puțin 100 de milioane de euro. Eleganța lui Belodedici era o calitate cu care nu se pot mândri nici la timpul prezent prea mulți apărători importanți din fotbalul mare.

(N.r. – Ce fundași centrali ai lua lângă tine într-un sistem cu trei?) ”Pe Gică Popescu și Belodeci! Belodedici cred că... cel mai elegant fundaș central din fotbalul mondial, iar Gică Popescu... ce m-a impresionat cel mai mult la el, profesionalismul! Eram juniori la Craiova, începusem să jucăm la echipa mare. Făceam Revelionul la Poiana Brașov și Gică Popescu pe 31 decembrie și 1 ianuarie își făcea antrenamentele!

Mergea la masa de Revelion, dar pleca puțin mai devreme și pe 1 ianuarie dimineața făcea antrenamentele. Tot respectul pentru el, avea calități deosebite”, a spus Emil Săndoi în emisiunea Poveștile Sport.ro.

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