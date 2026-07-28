Nimeni n-a câștigat bătălia cu timpul și orice început are și un sfârșit. Iată două adevăruri incontestabile de care s-a convins și Cristiano Ronaldo. În sfârșit!

La 41 de ani, starul portughez tocmai a trecut peste un Mondial dezolant, naționala țării sale părăsind competiția în optimi, după 0-1 cu Spania. S-a încheiat, așdar, visul lui CR7 de a cuceri trofeul cu Portugalia în ceea ce a fost ultima sa apariție la un Campionat Mondial. În cele șase tentative pe care le-a avut, începând cu 2006, Ronaldo s-a apropiat cel mai mult de câștigarea Mondialului, în 2006. Atunci, lusitanii au avansat până în semifinale, dar au fost învinși de Franța, scor 0-1. Ulterior, Portugalia a fost învinsă și în finala mică: 1-3 cu gazda Germania.

Cristiano Ronaldo și-a anunțat șefii: „Voi juca în cel mult 50% din meciuri“

Participarea la Mondialul din 2026 a fost ultima mare dorință fotbalistică a lui CR7 cu gândul la trofeu. De aceea, starul lui Al-Nassr a și tras tare, la nivel de club, în ultimele sezoane. Acum însă, când Mondialul a trecut, s-a „dezumflat“ și motivația lui Ronaldo. De aici și dezvăluirea jurnalistului saudit, Saud Al-Serami. O vedetă mediatică în presa sportivă din Regat, Al-Serami tocmai a scris despre culisele ședinței pe care Ronaldo a avut-o cu șefii lui Al-Nassr Riad, la Lisabona (Portugalia).

„Acesta va fi ultimul sezon al lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. După această campanie, contractul său se va termina și jucătorul își va încheia cariera sportivă“, și-a început Saud Al-Serami postarea bazată pe informațiile obținute „pe surse“ din partea șefilor grupării din Riad.

„Îmi pare rău, dar în acest sezon, voi juca în maxim 50% din meciurile echipei. Trebuie să am grijă de corpul meu și, drept urmare, trebuie să reduc numărul călătoriilor și numărul meciurilor în care voi evolua. Îmi doresc să fiu pe teren în acele partide cu adevărat importante, mai ales cele din Champions League. Dar, în rest, îi voi cere antrenorului să mă odihnească în partidele mai puțin importante, mai ales cele din deplasare“, le-ar fi transmis Ronaldo conducătorilor de la Al-Nassr.

Ronaldo e „fiert“ din cauza situației clubului

Jurnalistul saudit a mai scris în articolul său, care s-a viralizat în mediul online, că Ronaldo e extrem de supărat din cauza situației de la Al-Nassr.

„Clubul a acumulat datorii mari și se confruntă cu grave probleme financiare. De aceea, nici n-au putut fi aduși câțiva jucători pe care Ronaldo îi ceruseră în lot. Văzând această situație, Cristiano le-a transmis șefilor săi că, de acum încolo, implicarea sa la Al-Nasser se va rezuma la prezențele sale pe teren“, a încheiat Saud Al-Serami.

Ajuns la Al-Nassr Riad, în ianuarie 2023, imediat după Mondialul din Qatar, Cristiano Ronaldo are cifre excelente la această formație: 142 de meciuri, 123 de goluri și 24 de pase de gol. În ciuda acestui bilanț personal foarte bun însă, CR7 a câștigat primul trofeu cu Al-Nassr abia în sezonul trecut, cucerind titlul în Saudi Pro League.