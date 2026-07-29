Jose Mourinho (63 de ani) a preluat-o în această vară pe Real Madrid, care s-a descotorosit la finalul stagiunii recent încheiate de fostul ”principal”, Alvaro Arbeloa, după ce galacticii nu au reușit să câștige niciun trofeu în sezonul 2025/26.

Gruparea de pe ”Bernabeu” s-a ales deja cu câteva transferuri importante în perioada de mercato, cum ar fi Marc Cucurella, Denzel Fumries, Ibrahima Konate sau Bernardo Silva. Ultimii doi au fost aduși din postura de jucători liberi de contract.

Exod la Real Madrid! Mourinho dă afară șase staruri de pe ”Bernabeu” + ce se întâmplă cu Vinicius și Tchouameni

La capitolul despărțiri, Real Madrid i-a cedat pe Fran Garcia, Mario Martin, Dani Ceballos, Daniel Carvajal și David Alaba. Și alți opt jucători sunt gata să se despartă de echipa pregătită de Jose Mourinho.

Primele șase plecări iminente, fie ca transferuri definitive sau împrumuturi, sunt alcătuite din Ferland Mendy, Raul Asencio, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Endrick și Gonzalo Garcia, scrie fichajes.com, care-l citează pe jurnalistul Hector Gonzalez.

Mai mult decât atât, Real Madrid nu va spune ”nu” nici pentru plecările lui Aurelien Tchouameni, francezul care a fost protagonist într-un scandal uriaș la finalul sezonului trecut cu Federico Valverde, sau Vinicius Junior, reticent în ce privește prelungirea contractului.

”Se vorbește despre numele lui Mendy, Asensio, Camavinga, Mastantuono, Endrick și Gonzalo, ca transferuri definitive sau trimiteri sub formă de împrumut.

Apropo, interesele pentru Vinicius și interesul lui Manchester United pentru Tchouameni sunt reale. Sunt acolo, întrebarea e, spre exemplu în cazul lui Vinicius, dacă decide să-și prelungească sau nu contractul cu Real”, a spus Hector Gonzalez.