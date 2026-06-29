Invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul selecționer de tineret a dezvăluit că Gabi Torje venea la acțiunile reprezentativei cu procură din partea părinților, deoarece era încă minor.

Emil Săndoi: „Am anticipat că va avea o explozie”

Tehnicianul și-a amintit și un episod petrecut înaintea unui meci disputat în Andorra, când Torje, deși era unul dintre cei mai tineri jucători din lot, purta deja banderola de căpitan.

„Lucrând cu el de când era junior, de la U17, am anticipat că Gabi Torje va avea o explozie. Eu l-am folosit și la echipa de tineret mult mai devreme decât ar fi trebuit, în funcție de vârsta pe care o avea. La fel și pe Nicușor Stanciu. Torje era un jucător foarte percutant”, a povestit Emil Săndoi.

„Jucam un meci prin Andorra. Torje era căpitanul echipei, chiar dacă era mai mic decât ceilalți. Avea evoluții foarte bune, se impusese și era un băiat foarte inteligent, cu un vibe special.

Fiind minor, trebuia să îi luăm noi cu procură. Ne trimiteau părinții procura pe numele meu ca să putem trece cu el vama și granița”, a continuat Săndoi la Poveștile Sport.ro.

Gabi Torje avea să confirme așteptările. De-a lungul carierei a evoluat pentru cluburi precum Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor sau Akhmat Groznîi și a adunat 57 de selecții și 12 goluri pentru naționala României. În martie 2025, fostul mijlocaș și-a încheiat oficial cariera de jucător, după ultima experiență la Câmpulung Muscel, formație ce evolua în Liga 2.

Cele mai bune cifre le-a avut la Dinamo. Pentru formația din Ștefan cel Mare a bifat 169 de meciuri, a înscris 28 de goluri și a livrat 31 de pase decisive. În toată cariera, timișoreanul a strâns 464 partide, 60 de reușite și 60 de assist-uri.