VIDEO EXCLUSIV Emil Săndoi a revenit cu o nouă predicție, după succesul din sezonul trecut: "Ei vor câștiga titlul!"

Emil Săndoi a revenit cu o nouă predicție, după succesul din sezonul trecut: &quot;Ei vor câștiga titlul!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Emil Săndoi (61 de ani), fostul jucător și antrenor al Universității Craiova, merge tot pe mâna oltenilor în sezonul următor al Superligii.

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Emil SandoiUniversitatea CraiovaPoveștile sport.ro
Din articol

În stagiunea precedentă, Emil Săndoi a anticipat triumful Universității Craiova, titlul revenind în Bănie după o pauză de 35 de ani. În plus, echipa condusă de Filipe Coelho a cucerit și Cupa României.

Emil Săndoi merge pe mâna Universității Craiova și în sezonul următor

Emil Săndoi, fost selecționer al României U21, care a petrecut un sezon și jumătate ca antrenor la actuala echipă a Universității Craiova, este de părere că istoria se va repeta și în sezonul următor. 

"Tot Craiova va câștiga titlul. Eu am spus și la începutul sezonului trecut. Am spus și că o echipă mare nu va ajunge în play-off, CFR sau FCSB. În toamnă am declarat că trebuie să se gândească la event Craiova.

Craiova va fi greu de detronat. Eu cred că Craiova a învățat multe în perioada asta. Are o stabilitate, are o gândire, are o strategie și va fi un pol al fotbalului românesc greu de detronat", a spus Emil Săndoi, la Poveștile Sport.ro.

Universitatea Craiova va juca în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor împotriva formației ML Vitebsk, din Belarus. Meciurile sunt programate pe 8 și 15 iulie.

Între cele două jocuri, pe 12 iulie, oltenii vor avea șansa de a cuceri un nou trofeu. Universitatea Craiova și U Cluj se vor înfrunta în Supercupa României.

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Cum s-a mișcat până acum Universitatea Craiova în mercato

Antrenor - Filipe Coelho (confirmat)

Veniri - Răzvan Sava (Udinese / împrumutat), Ronaldo Romario Webster (Shkendija / 500.000 euro), Alexandru Maxim (FCSB / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ștefan Bană (Oțelul), Florin Gașpăr (CSM Reșița)

Plecări - Florin Ștefan, Vasile Mogoș , Silviu Lung Jr., Joao Goncalves (contracte încheiate), Robert Petculescu (Voluntari / gratis)

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