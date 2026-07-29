Un antrenor din Superliga aruncă bomba: „Va deveni cel mai bun atacant din România”

Un antrenor din Superliga aruncă bomba: „Va deveni cel mai bun atacant din România” Superliga
SPORT.RO
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Tehnicianul în vârstă de 45 de ani are încredere deplină într-un jucător.

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Marius CroitoruFC BotosaniJovan Markovic
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Jovan Markovic a semnat în vară cu FC Botoșani, iar Marius Croitoru este convins că fostul internațional de tineret își poate relansa cariera în Moldova.

Tehnicianul botoșănenilor a dezvăluit că atacantul urmează un program special de pregătire și este convins că, dacă va continua să muncească, poate deveni cel mai bun atacant din Superliga.

Marius Croitoru: „Va deveni cel mai bun atacant din România”

Antrenorul lui FC Botoșani susține că progresul lui Markovic depinde în primul rând de implicarea jucătorului.

„Este un parametru pe care ni l-am propus atunci când a venit. Nu poate să-l atingă din prima. Suntem bucuroși de progres, dar vrem să ajungem undeva la 86-87 de programe și să se stabilizeze acolo, ca să poată să se antreneze și să joace la nivelul acela.

Atunci suntem convinși că Markovic va deveni cel mai bun atacant din România. Degeaba ne dorim noi, dacă el nu vrea. Noi nu am făcut altceva decât să-l sprijinim. Cred că este momentul să își dea seama că se află într-un punct în care trebuie să răspundă în ceea ce privește cariera. Sunt convins că își va înțelege responsabilitățile”, a declarat Marius Croitoru pentru Sport Total FM.

Liber de contract după despărțirea de Farul, Markovic a evoluat deja în primele două etape din Superliga pentru FC Botoșani. În sezonul trecut, atacantul a disputat 21 de meciuri pentru formația constănțeană, reușind șase goluri și o pasă decisivă.

De-a lungul carierei, acesta a mai îmbrăcat tricoul Universității Craiova, Academicii Clinceni, Oțelului Galați și Hermannstadt, iar în prezent este cotat la 400.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

După două etape, FC Botoșani ocupă locul 13 în Superliga, cu două puncte, după două remize. Pentru moldoveni urmează deplasarea de la Universitatea Cluj, programată luni, 3 august, de la ora 18:30, în etapa a treia. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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